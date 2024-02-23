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Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

У ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів

В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

  1. В Україні

В Тисі біля кордону з Румунією виявили тіло двадцятого потопельника

23:59, 23 лютого 2024
Потопельник мав при собі документи та мобільний телефон.
В Тисі біля кордону з Румунією виявили тіло двадцятого потопельника
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
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Державна прикордонна служба України повідомила про виявлення тіла українця у річці Тиса. Чоловік, за попередньою інформацією, намагався незаконно перетнути кордон через річкову ділянку. Загиблий ідентифікований як мешканець села Великий Бичків. Поблизу нього були знайдені внутрішні та закордонні паспорти, мобільний телефон та банківські картки.

Мати ще одного зниклого чоловіка повідомила про його зникнення місяць тому. Вона стверджує, що син планував незаконно потрапити до Румунії та з того часу не знаходиться на зв’язку. Пошуки тривають й досі.

Це вже 20-а зафіксована загибель у річці Тиса від початку повномасштабного вторгнення. Прикордонна служба закликає утриматися від подібних спроб перетину кордону, оскільки це може бути небезпечним для життя.

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