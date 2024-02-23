В Тисі біля кордону з Румунією виявили тіло двадцятого потопельника

Потопельник мав при собі документи та мобільний телефон.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України повідомила про виявлення тіла українця у річці Тиса. Чоловік, за попередньою інформацією, намагався незаконно перетнути кордон через річкову ділянку. Загиблий ідентифікований як мешканець села Великий Бичків. Поблизу нього були знайдені внутрішні та закордонні паспорти, мобільний телефон та банківські картки.

Мати ще одного зниклого чоловіка повідомила про його зникнення місяць тому. Вона стверджує, що син планував незаконно потрапити до Румунії та з того часу не знаходиться на зв’язку. Пошуки тривають й досі.

Це вже 20-а зафіксована загибель у річці Тиса від початку повномасштабного вторгнення. Прикордонна служба закликає утриматися від подібних спроб перетину кордону, оскільки це може бути небезпечним для життя.

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