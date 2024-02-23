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  1. Законодавство

Рада розширила повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва

16:10, 23 лютого 2024
Місцевим державним, військово-цивільним та військовим адміністраціям також надали повноваження щодо виконання функції замовника будівництва, ремонту житлових будинків, об'єктів інфраструктури.
Рада розширила повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва
Фото: kharkiv.ua
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У п’ятницю, 23 лютого, Верховна Рада розглянула у другому читанні доопрацьований Комітетом законопроект №10202 та прийняв його в цілому як Закон. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

За відповідне рішення проголосувало 260 народних депутатів України.

Прийнятий Закон передбачає:

- розширення повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва;

- удосконалення визначення терміну «замовник будівництва»;

- віднесення до повноважень у галузі будівництва виконавчих органів місцевих рад можливості здійснювати  визначені законодавством функції замовника будівництва на підставі та у межах, встановлених договором доручення;

- надання місцевим державним, військово-цивільним та військовим адміністраціям повноваження щодо виконання функції замовника будівництва, ремонту житлових будинків, об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури державної або комунальної власності та можливості доручати  здійснювати такі функцій комунальній організації відповідного напрямку діяльності, а у містах Києві та Севастополі - також і відповідним районним державним адміністраціям.

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