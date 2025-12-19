В МОН объяснили, что регулирует и на кого распространяется закон об академической добросовестности
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины приняла закон об академической добросовестности (законопроект №10392).
Министерство образования и науки сообщило, что документ формирует единые комплексные законодательные рамки академической добросовестности в системе образования и науки — от общего среднего до высшего образования, науки, научных исследований, экспертизы и присуждения научных степеней и ученых званий.
Документ определяет ценности, принципы и правила академической добросовестности, устанавливает виды нарушений, процедуры их рассмотрения, механизмы реагирования и санкции, а также четко разграничивает ответственность лиц и институций.
Что регулирует Закон
Единое определение академической добросовестности
Закон определяет академическую добросовестность как совокупность ценностей, принципов и правил, которых должны придерживаться все субъекты академической деятельности во время обучения, преподавания, научной и научно-технической деятельности.
Базовыми ценностями определены честность, доверие, уважение к авторству и достоинству, справедливость, ответственность, устойчивость и решительность в соблюдении добросовестных практик.
Закон распространяется на:
- образовательную деятельность учреждений образования всех уровней;
- научную и научно-техническую деятельность;
- учебную деятельность соискателей образования;
- создание, рецензирование и обнародование академических произведений;
- вступительные испытания, конкурсы, олимпиады;
- присуждение степеней образования, научных степеней, присвоение ученых и педагогических званий;
- процедуры внутреннего и внешнего обеспечения качества образования и науки;
- оценивание научных учреждений.
Нарушения академической добросовестности
Закон закрепляет перечень основных нарушений, в частности:
- академический плагиат;
- фабрикацию и фальсификацию данных;
- отчуждение и приписывание авторства;
- несамостоятельное выполнение заданий и недопустимую помощь;
- недобросовестное оценивание;
- академический саботаж;
- склонение к нарушению академической добросовестности;
- институциональные нарушения академической добросовестности.
Отдельно урегулировано использование результатов, сгенерированных компьютерными программами: такие материалы не могут считаться авторскими, если факт их использования не указан.
Процедуры и гарантии
Закон устанавливает процедуру рассмотрения сообщений о нарушении академической добросовестности, которая предусматривает определенные сроки, права сторон, обязанность учреждений образования и научных учреждений принимать решения, механизмы предотвращения конфликта интересов и возможность обжалования таких решений. Закреплена презумпция академической добросовестности.
Академическая ответственность и санкции
Законом определен перечень санкций в зависимости от статуса лица, в частности:
- для педагогических и научно-педагогических работников, ученых — от предупреждения и других ограничений до увольнения с должности, лишения степеней, званий, участия в конкурсах и руководстве исследованиями;
- для соискателей образования — от повторного выполнения работ до отчисления;
- для учреждений образования и научных учреждений — институциональные санкции, включая отказ в аккредитации, лишение права присуждать степени или снижение оценки государственной аттестации.
Система обеспечения академической добросовестности в учреждениях
Учреждения образования и научные учреждения обязаны:
- иметь внутреннюю систему обеспечения академической добросовестности;
- утвердить внутренние политики, процедуры и уполномоченные органы;
- обеспечить прозрачный порядок рассмотрения сообщений о нарушениях;
- обнародовать внутренние акты и результаты рассмотрения таких сообщений;
- использовать программные средства для выявления признаков нарушений добросовестности.
Руководители учреждений образования и научных учреждений несут персональную ответственность за функционирование этих систем.
Реестр и запрет недобросовестных практик
Законом предусмотрено создание Реестра лиц, к которым применены ограничения за нарушение академической добросовестности, что должно обеспечить прозрачность решений и усилить доверие к документам об образовании, научных степенях и ученых званиях.
Также запрещается реклама и посредничество в создании академических произведений на заказ; такие действия прямо отнесены к нарушениям академической добросовестности с соответствующими правовыми последствиями.
