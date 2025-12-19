  1. Законодательство
В МОН объяснили, что регулирует и на кого распространяется закон об академической добросовестности

07:36, 19 декабря 2025
Документ определяет ценности, принципы и правила академической добросовестности, устанавливает виды нарушений, процедуры их рассмотрения, механизмы реагирования и санкции, а также четко разграничивает ответственность лиц и институций.
Фото: interfax.com.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины приняла закон об академической добросовестности (законопроект №10392).

Министерство образования и науки сообщило, что документ формирует единые комплексные законодательные рамки академической добросовестности в системе образования и науки — от общего среднего до высшего образования, науки, научных исследований, экспертизы и присуждения научных степеней и ученых званий.

Документ определяет ценности, принципы и правила академической добросовестности, устанавливает виды нарушений, процедуры их рассмотрения, механизмы реагирования и санкции, а также четко разграничивает ответственность лиц и институций.

Что регулирует Закон

Единое определение академической добросовестности

Закон определяет академическую добросовестность как совокупность ценностей, принципов и правил, которых должны придерживаться все субъекты академической деятельности во время обучения, преподавания, научной и научно-технической деятельности.

Базовыми ценностями определены честность, доверие, уважение к авторству и достоинству, справедливость, ответственность, устойчивость и решительность в соблюдении добросовестных практик.

Закон распространяется на:

  • образовательную деятельность учреждений образования всех уровней;
  • научную и научно-техническую деятельность;
  • учебную деятельность соискателей образования;
  • создание, рецензирование и обнародование академических произведений;
  • вступительные испытания, конкурсы, олимпиады;
  • присуждение степеней образования, научных степеней, присвоение ученых и педагогических званий;
  • процедуры внутреннего и внешнего обеспечения качества образования и науки;
  • оценивание научных учреждений.

Нарушения академической добросовестности

Закон закрепляет перечень основных нарушений, в частности:

  • академический плагиат;
  • фабрикацию и фальсификацию данных;
  • отчуждение и приписывание авторства;
  • несамостоятельное выполнение заданий и недопустимую помощь;
  • недобросовестное оценивание;
  • академический саботаж;
  • склонение к нарушению академической добросовестности;
  • институциональные нарушения академической добросовестности.

Отдельно урегулировано использование результатов, сгенерированных компьютерными программами: такие материалы не могут считаться авторскими, если факт их использования не указан.

Процедуры и гарантии

Закон устанавливает процедуру рассмотрения сообщений о нарушении академической добросовестности, которая предусматривает определенные сроки, права сторон, обязанность учреждений образования и научных учреждений принимать решения, механизмы предотвращения конфликта интересов и возможность обжалования таких решений. Закреплена презумпция академической добросовестности.

Академическая ответственность и санкции

Законом определен перечень санкций в зависимости от статуса лица, в частности:

  • для педагогических и научно-педагогических работников, ученых — от предупреждения и других ограничений до увольнения с должности, лишения степеней, званий, участия в конкурсах и руководстве исследованиями;
  • для соискателей образования — от повторного выполнения работ до отчисления;
  • для учреждений образования и научных учреждений — институциональные санкции, включая отказ в аккредитации, лишение права присуждать степени или снижение оценки государственной аттестации.

Система обеспечения академической добросовестности в учреждениях

Учреждения образования и научные учреждения обязаны:

  • иметь внутреннюю систему обеспечения академической добросовестности;
  • утвердить внутренние политики, процедуры и уполномоченные органы;
  • обеспечить прозрачный порядок рассмотрения сообщений о нарушениях;
  • обнародовать внутренние акты и результаты рассмотрения таких сообщений;
  • использовать программные средства для выявления признаков нарушений добросовестности.

Руководители учреждений образования и научных учреждений несут персональную ответственность за функционирование этих систем.

Реестр и запрет недобросовестных практик

Законом предусмотрено создание Реестра лиц, к которым применены ограничения за нарушение академической добросовестности, что должно обеспечить прозрачность решений и усилить доверие к документам об образовании, научных степенях и ученых званиях.

Также запрещается реклама и посредничество в создании академических произведений на заказ; такие действия прямо отнесены к нарушениям академической добросовестности с соответствующими правовыми последствиями.





Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

