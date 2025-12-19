В МОН объяснили, что регулирует и на кого распространяется закон об академической добросовестности

Документ определяет ценности, принципы и правила академической добросовестности, устанавливает виды нарушений, процедуры их рассмотрения, механизмы реагирования и санкции, а также четко разграничивает ответственность лиц и институций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины приняла закон об академической добросовестности (законопроект №10392).

Министерство образования и науки сообщило, что документ формирует единые комплексные законодательные рамки академической добросовестности в системе образования и науки — от общего среднего до высшего образования, науки, научных исследований, экспертизы и присуждения научных степеней и ученых званий.

Документ определяет ценности, принципы и правила академической добросовестности, устанавливает виды нарушений, процедуры их рассмотрения, механизмы реагирования и санкции, а также четко разграничивает ответственность лиц и институций.

Что регулирует Закон

Единое определение академической добросовестности

Закон определяет академическую добросовестность как совокупность ценностей, принципов и правил, которых должны придерживаться все субъекты академической деятельности во время обучения, преподавания, научной и научно-технической деятельности.

Базовыми ценностями определены честность, доверие, уважение к авторству и достоинству, справедливость, ответственность, устойчивость и решительность в соблюдении добросовестных практик.

Закон распространяется на:

образовательную деятельность учреждений образования всех уровней;

научную и научно-техническую деятельность;

учебную деятельность соискателей образования;

создание, рецензирование и обнародование академических произведений;

вступительные испытания, конкурсы, олимпиады;

присуждение степеней образования, научных степеней, присвоение ученых и педагогических званий;

процедуры внутреннего и внешнего обеспечения качества образования и науки;

оценивание научных учреждений.

Нарушения академической добросовестности

Закон закрепляет перечень основных нарушений, в частности:

академический плагиат;

фабрикацию и фальсификацию данных;

отчуждение и приписывание авторства;

несамостоятельное выполнение заданий и недопустимую помощь;

недобросовестное оценивание;

академический саботаж;

склонение к нарушению академической добросовестности;

институциональные нарушения академической добросовестности.

Отдельно урегулировано использование результатов, сгенерированных компьютерными программами: такие материалы не могут считаться авторскими, если факт их использования не указан.

Процедуры и гарантии

Закон устанавливает процедуру рассмотрения сообщений о нарушении академической добросовестности, которая предусматривает определенные сроки, права сторон, обязанность учреждений образования и научных учреждений принимать решения, механизмы предотвращения конфликта интересов и возможность обжалования таких решений. Закреплена презумпция академической добросовестности.

Академическая ответственность и санкции

Законом определен перечень санкций в зависимости от статуса лица, в частности:

для педагогических и научно-педагогических работников, ученых — от предупреждения и других ограничений до увольнения с должности, лишения степеней, званий, участия в конкурсах и руководстве исследованиями;

для соискателей образования — от повторного выполнения работ до отчисления;

для учреждений образования и научных учреждений — институциональные санкции, включая отказ в аккредитации, лишение права присуждать степени или снижение оценки государственной аттестации.

Система обеспечения академической добросовестности в учреждениях

Учреждения образования и научные учреждения обязаны:

иметь внутреннюю систему обеспечения академической добросовестности;

утвердить внутренние политики, процедуры и уполномоченные органы;

обеспечить прозрачный порядок рассмотрения сообщений о нарушениях;

обнародовать внутренние акты и результаты рассмотрения таких сообщений;

использовать программные средства для выявления признаков нарушений добросовестности.

Руководители учреждений образования и научных учреждений несут персональную ответственность за функционирование этих систем.

Реестр и запрет недобросовестных практик

Законом предусмотрено создание Реестра лиц, к которым применены ограничения за нарушение академической добросовестности, что должно обеспечить прозрачность решений и усилить доверие к документам об образовании, научных степенях и ученых званиях.

Также запрещается реклама и посредничество в создании академических произведений на заказ; такие действия прямо отнесены к нарушениям академической добросовестности с соответствующими правовыми последствиями.

