Верховная Рада приняла Закон об академической добропорядочности

12:18, 18 декабря 2025
Законом об академической добропорядочности устанавливаются новые правила для учебных заведений и научных учреждений.
Верховная Рада приняла Закон об академической добропорядочности
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №10392 об академической добропорядочности.

Как отметила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, целью Закона является развитие культуры академической добропорядочности в учебных заведениях и научных учреждениях, утверждение ценностей честности, доверия, уважения, справедливости и ответственности как в академической среде, так и в обществе в целом.

Закон позволяет:

  • повысить качество образовательного процесса и научной деятельности, укрепить доверие к результатам обучения и научных исследований, сформировать у подрастающего поколения ценностный фундамент, который будет способствовать экономическому развитию и снижению уровня коррупции;
  • определить правовую основу академической добропорядочности и ее базовые ценности;
  • установить основные принципы и правила академической добропорядочности для участников образовательного процесса и ученых;
  • детализировать виды нарушений академической добропорядочности и ответственность за них, включая санкции;
  • урегулировать процедуры реагирования на нарушения, в частности для соискателей образования, руководителей учебных заведений и научных учреждений, а также процедуры лишения ученой степени или ученого звания.

Закон также предусматривает изменения в другие нормативные акты, в частности Кодекс законов о труде, законы «О высшем образовании», «Об образовании», «О научной и научно-технической деятельности», «Об авторском праве и смежных правах» и другие, обеспечивая комплексное внедрение принципов академической добропорядочности во всех сферах образовательной и научной деятельности.

