Верховна Рада прийняла Закон про академічну доброчесність – що зміниться для закладів освіти та дослідників

12:18, 18 грудня 2025
Законом про академічну доброчесність встановлюються нові правила для закладів освіти та наукових установ.
Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №10392 про академічну доброчесність.

Як зазначила прес-служба Апарату Верховної Ради України, метою Закону є розвиток культури академічної доброчесності у закладах освіти та наукових установах, утвердження цінностей чесності, довіри, поваги, справедливості та відповідальності як в академічному середовищі, так і в суспільстві загалом.

Закон дозволяє:

  • підвищити якість освітнього процесу та наукової діяльності, зміцнити довіру до результатів навчання та наукових досліджень, сформувати у підростаючого покоління ціннісний фундамент, що сприятиме економічному розвитку та зниженню рівня корупції;
  • визначити правову основу академічної доброчесності та її базові цінності;
  • встановити основні принципи та правила академічної доброчесності для учасників освітнього процесу та науковців;
  • деталізувати види порушень академічної доброчесності та відповідальність за них, включно із санкціями;
  • врегулювати процедури реагування на порушення, зокрема для здобувачів освіти, керівників закладів освіти та наукових установ, а також процедури позбавлення наукового ступеня чи вченого звання.

Закон також передбачає зміни до інших нормативних актів, зокрема Кодексу законів про працю, законів «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права» та інших, забезпечуючи комплексне впровадження принципів академічної доброчесності в усіх сферах освітньої та наукової діяльності.

