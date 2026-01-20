Закон о публичных закупках обновят под директивы ЕС: что обсуждают в Раде

Законопроект планируют вынести на голосование в сессионном зале уже в феврале.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития продолжает подготовку ко второму чтению законопроекта о публичных закупках (реестр № 11520).

Как сообщают в Комитете, к обсуждению законопроекта привлечен широкий круг представителей органов власти и экспертного сообщества. В работе принимают участие специалисты Министерства экономики, Министерства финансов, Антимонопольного комитета Украины, Государственной аудиторской службы, ГП «Прозорро», а также централизованных закупочных организаций.

Весомый вклад в доработку изменений вносят международные и общественные партнеры.

Ключевой задачей рабочей группы является гармонизация украинского законодательства в сфере публичных закупок с директивами Европейского Союза. Это рассматривается как важное условие евроинтеграции Украины и выполнения международных обязательств.

В ходе обсуждений участники сосредоточились на нескольких основных направлениях реформ. Среди них — согласование правил закупок, осуществляемых при участии международных организаций и доноров, внедрение электронного маркетплейса и возможности привлечения профессиональных закупщиков на условиях аутсорсинга. Также прорабатываются изменения в части процедур обжалования в Антимонопольном комитете, установления четких и недискриминационных финансовых требований к участникам, совершенствования подходов к определению ожидаемой стоимости закупок и правил работы в условиях военного положения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла за основу законопроект Кабмина 11520 о публичных закупках.

