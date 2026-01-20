  1. Законодавство

Закон про публічні закупівлі оновлять під директиви ЄС: що обговорюють у Раді

11:30, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт планують винести на голосування у сесійній залі вже в лютому.
Закон про публічні закупівлі оновлять під директиви ЄС: що обговорюють у Раді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку продовжує підготовку до другого читання законопроєкту про публічні закупівлі (реєстр. № 11520).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляють у Комітеті, до обговорення законопроєкту залучене широке коло представників органів влади та експертного середовища. У роботі беруть участь фахівці Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Антимонопольного комітету України, Державної аудиторської служби, ДП «Прозорро», а також централізованих закупівельних організацій.

Вагомий внесок у напрацювання змін роблять міжнародні та громадські партнери.

Ключовим завданням робочої групи є гармонізація українського законодавства у сфері публічних закупівель із директивами Європейського Союзу. Це розглядають як важливу умову євроінтеграції України та виконання міжнародних зобов’язань.

Під час обговорень учасники зосередилися на кількох основних напрямах реформ. Серед них — узгодження правил закупівель, що здійснюються за участю міжнародних організацій і донорів, впровадження електронного маркетплейсу та можливості залучення професійних закупівельників на умовах аутсорсингу. Також опрацьовуються зміни щодо процедур оскарження в Антимонопольному комітеті, встановлення чітких і недискримінаційних фінансових вимог до учасників, удосконалення підходів до визначення очікуваної вартості закупівель і правил роботи в умовах воєнного стану.

Законопроєкт планують винести на голосування у сесійній залі вже в лютому.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт Кабміну 11520 про публічні закупівлі. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект ЄС публічні закупівлі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]