Закон про публічні закупівлі оновлять під директиви ЄС: що обговорюють у Раді

Законопроєкт планують винести на голосування у сесійній залі вже в лютому.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку продовжує підготовку до другого читання законопроєкту про публічні закупівлі (реєстр. № 11520).

Як повідомляють у Комітеті, до обговорення законопроєкту залучене широке коло представників органів влади та експертного середовища. У роботі беруть участь фахівці Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Антимонопольного комітету України, Державної аудиторської служби, ДП «Прозорро», а також централізованих закупівельних організацій.

Вагомий внесок у напрацювання змін роблять міжнародні та громадські партнери.

Ключовим завданням робочої групи є гармонізація українського законодавства у сфері публічних закупівель із директивами Європейського Союзу. Це розглядають як важливу умову євроінтеграції України та виконання міжнародних зобов’язань.

Під час обговорень учасники зосередилися на кількох основних напрямах реформ. Серед них — узгодження правил закупівель, що здійснюються за участю міжнародних організацій і донорів, впровадження електронного маркетплейсу та можливості залучення професійних закупівельників на умовах аутсорсингу. Також опрацьовуються зміни щодо процедур оскарження в Антимонопольному комітеті, встановлення чітких і недискримінаційних фінансових вимог до учасників, удосконалення підходів до визначення очікуваної вартості закупівель і правил роботи в умовах воєнного стану.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт Кабміну 11520 про публічні закупівлі.

