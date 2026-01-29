Кабмин одобрил законопроект о разграничении полномочий между государством и местным самоуправлением
Кабинет Министров одобрил проект Закона «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления». Документ призван четко определить, за что отвечают органы местного самоуправления разных уровней, а также как распределяются полномочия между местной властью и органами исполнительной власти.
Как отмечается, законопроект основывается на принципах субсидиарности и децентрализации. Его цель — устранить конфликты компетенций между различными уровнями публичного управления, повысить эффективность управления, обеспечить доступность и качество публичных услуг, а также способствовать рациональному использованию бюджетных средств.
Проектом закона предлагается определить:
- правовую основу разграничения и распределения полномочий;
- принципы разграничения полномочий;
- уровни и органы публичного управления;
- классификацию полномочий органов публичного управления;
- критерии разграничения собственных и делегированных полномочий местного самоуправления, а также критерии разграничения полномочий между уровнями местного самоуправления;
- условия делегирования полномочий государства местному самоуправлению;
- особенности реализации полномочий государства и местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения;
- ресурсное обеспечение реализации полномочий органов публичного управления;
- пределы автономии органов местного самоуправления в принятии решений;
- ответственность органов местного самоуправления за реализацию полномочий.
