Кабмин одобрил законопроект о разграничении полномочий между государством и местным самоуправлением

Кабинет Министров одобрил проект Закона «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления». Документ призван четко определить, за что отвечают органы местного самоуправления разных уровней, а также как распределяются полномочия между местной властью и органами исполнительной власти.

Как отмечается, законопроект основывается на принципах субсидиарности и децентрализации. Его цель — устранить конфликты компетенций между различными уровнями публичного управления, повысить эффективность управления, обеспечить доступность и качество публичных услуг, а также способствовать рациональному использованию бюджетных средств.

Проектом закона предлагается определить:

правовую основу разграничения и распределения полномочий;

принципы разграничения полномочий;

уровни и органы публичного управления;

классификацию полномочий органов публичного управления;

критерии разграничения собственных и делегированных полномочий местного самоуправления, а также критерии разграничения полномочий между уровнями местного самоуправления;

условия делегирования полномочий государства местному самоуправлению;

особенности реализации полномочий государства и местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения;

ресурсное обеспечение реализации полномочий органов публичного управления;

пределы автономии органов местного самоуправления в принятии решений;

ответственность органов местного самоуправления за реализацию полномочий.

