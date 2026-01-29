  1. Законодательство
  2. / В Украине

Кабмин одобрил законопроект о разграничении полномочий между государством и местным самоуправлением

13:10, 29 января 2026
Документ призван устранить конфликты компетенций между разными уровнями публичного управления.
Иллюстративное изображение
Кабинет Министров одобрил проект Закона «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления». Документ призван четко определить, за что отвечают органы местного самоуправления разных уровней, а также как распределяются полномочия между местной властью и органами исполнительной власти.

Как отмечается, законопроект основывается на принципах субсидиарности и децентрализации. Его цель — устранить конфликты компетенций между различными уровнями публичного управления, повысить эффективность управления, обеспечить доступность и качество публичных услуг, а также способствовать рациональному использованию бюджетных средств.

Проектом закона предлагается определить:

  • правовую основу разграничения и распределения полномочий;
  • принципы разграничения полномочий;
  • уровни и органы публичного управления;
  • классификацию полномочий органов публичного управления;
  • критерии разграничения собственных и делегированных полномочий местного самоуправления, а также критерии разграничения полномочий между уровнями местного самоуправления;
  • условия делегирования полномочий государства местному самоуправлению;
  • особенности реализации полномочий государства и местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения;
  • ресурсное обеспечение реализации полномочий органов публичного управления;
  • пределы автономии органов местного самоуправления в принятии решений;
  • ответственность органов местного самоуправления за реализацию полномочий.

законопроект Кабинет Министров Украины

