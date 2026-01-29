Кабмін схвалив законопроєкт про розмежування повноважень між державою та місцевим самоврядуванням

Документ покликаний усунути конфлікти компетенцій між різними рівнями публічного врядування.

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування». Документ покликаний чітко визначити, за що відповідають органи місцевого самоврядування різних рівнів, а також як розподіляються повноваження між місцевою владою та органами виконавчої влади.

Як зазначається, законопроєкт базується на принципах субсидіарності та децентралізації. Його мета — усунути конфлікти компетенцій між різними рівнями публічного врядування, підвищити ефективність управління, забезпечити доступність і якість публічних послуг та сприяти раціональному використанню бюджетних коштів.

Проєктом закону пропонується визначити:

правову основу розмежування та розподілу повноважень;

принципи розмежування повноважень;

рівні та органи публічного врядування;

класифікацію повноважень органів публічного врядування;

критерії розмежування власних та делегованих повноважень місцевого самоврядування, а також критерії розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування;

умови делегування повноважень держави місцевому самоврядуванню;

особливості реалізації повноважень держави та місцевого самоврядування в умовах воєнного чи надзвичайного стану;

ресурсне забезпечення реалізації повноважень органів публічного врядування;

межі автономії органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень;

відповідальність органів місцевого самоврядування за реалізацію повноважень.

