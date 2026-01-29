Владимир Зеленский подписал закон об академической добросовестности – что изменится в образовании

Закон усиливает роль учреждений образования и учитывает вызовы современности, в частности использование искусственного интеллекта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4742-IX, который определяет ответственность за нарушение академической добросовестности.

Законопроект 10392 был зарегистрирован еще в январе 2024 года. 17 декабря 2025 года Верховная Рада окончательно приняла документ в целом.

Закон определяет базовые ценности и принципы академической добросовестности, которых должны соблюдать все субъекты академической деятельности. К таким ценностям относятся честность, доверие к результатам академической работы других лиц, уважение к чести и достоинству членов академического сообщества, справедливость, ответственность за собственные действия, а также устойчивость в соблюдении академических норм и решимость в формировании культуры добросовестности.

Кроме того, закон закрепляет ключевые принципы академической добросовестности. Среди них — приоритет обучения и воспитания соискателей образования с соблюдением этических стандартов, публичность правил и процедур, нулевая толерантность к нарушениям, уважение к авторскому праву и интеллектуальной собственности, а также предотвращение конфликта интересов.

Особое внимание документ уделяет деятельности педагогических, научно-педагогических и преподавательских работников. Они обязаны соблюдать принципы академической добросовестности, уважать соискателей образования и коллег, основывать свою работу на достоверных данных, проверять информацию и формировать четкие и понятные требования к учебным заданиям. В частности, они должны обеспечивать прозрачную систему оценивания, добросовестно оценивать академические работы и своевременно реагировать на нарушения, инициируя привлечение к академической ответственности.

В то же время для ученых закон устанавливает обязанность предоставлять правдивую информацию о методах и результатах исследований, четко разграничивать собственные наработки и результаты других авторов, обеспечивать прозрачность исследований, сообщать об источниках финансирования и возможных конфликтах интересов, а также соблюдать законодательство в сфере интеллектуальной собственности.

Также четкие правила вводятся для соискателей образования. Они обязаны выполнять учебные задания самостоятельно, корректно ссылаться на использованные источники, а в случае использования собственных предыдущих работ или материалов, сгенерированных компьютерными программами, указывать это с пояснением методики их создания.

Кроме того, академические работы должны содержать достоверную информацию и перечень всех авторов и лиц, принимавших участие в их создании. Диссертации и квалификационные работы, подписанные квалифицированной электронной подписью, подлежат обязательному обнародованию на веб-сайтах учебных заведений или в академических репозиториях в открытом доступе. Оценивание результатов деятельности должно осуществляться по четким критериям, без постороннего вмешательства и предвзятого отношения.

Отдельные требования закон устанавливает и для экспертов в сфере образования и науки. В частности, они обязаны соблюдать академическую добросовестность и не могут оценивать учебные заведения или учреждения, в которых работали или обучались, в течение трех лет после увольнения или завершения обучения.

При организации конкурсов, согласно закону, организаторы должны обеспечивать равные условия для всех участников, заранее определять и обнародовать правила их проведения, а также гарантировать добросовестное и непредвзятое оценивание результатов.

Закон основывается на Конституции Украины и дополняет действующее законодательство в сфере образования, в частности законы «Об образовании», «О высшем образовании» и «О научной и научно-технической деятельности». При этом учебные заведения и научные учреждения в рамках своей автономии смогут внедрять дополнительные правила и процедуры обеспечения академической добросовестности, если они не противоречат закону.

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», документ охватывает все виды академической деятельности — от учебной и преподавательской до научной и научно-педагогической, а также создание, выполнение и оценивание проектов в сфере образования и науки.

В то же время действие закона не распространяется на отношения, касающиеся личных неимущественных произведений.

