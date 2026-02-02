Проверки бизнеса по-европейски: Раде рекомендуют принять законопроект по реформе государственного контроля

Документ предусматривает унификацию процедур осуществления мероприятий государственного надзора, устранение неэффективных и чрезмерно обременительных норм.

Фото: drs.gov.ua

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 14030 об основных принципах государственного надзора (контроля).

Цель документа — переориентация системы государственного надзора (контроля) от устаревших бюрократических практик к современному риск-ориентированному подходу. Законопроект направлен на совершенствование государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности, повышение прозрачности регуляторных процедур и адаптацию законодательства Украины к европейским стандартам.

Проект закона предусматривает унификацию процедур осуществления мероприятий государственного надзора (контроля), устранение неэффективных и чрезмерно обременительных норм, которые содержит действующий Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а также создание более прогнозируемых и справедливых условий для ведения бизнеса.

Законопроект также вводит риск-ориентированный подход к проверкам, при котором государство сосредотачивается прежде всего на предприятиях, деятельность которых связана с повышенными рисками для жизни и здоровья людей либо безопасности, вместо проведения массовых формальных инспекций. Кроме того, документ унифицирует правила проведения проверок для всех контролирующих органов.

«В результате государственные проверки станут более прозрачными и понятными для бизнеса: предприятия будут меньше отвлекаться на формальные проверки, а прозрачность процедур минимизирует коррупционные риски. В то же время государство сможет сосредоточиться на реальных угрозах для безопасности и здоровья людей, что будет способствовать лучшей защите потребителей.

Законопроект является одним из первоочередных для выполнения международно-правовых обязательств Украины в рамках инструмента финансовой поддержки Европейского Союза Ukraine Facility. Его принятие является необходимым шагом в рамках реализации Плана Украины и выполнения функций Национального координатора инструмента Ukraine Facility», — заявили в парламенте.

