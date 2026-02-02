Перевірки бізнесу по-європейські: Раді рекомендують прийняти законопроєкт щодо реформи державного контролю

Документ передбачає уніфікацію процедур здійснення заходів державного нагляду, усунення неефективних і надмірно обтяжливих норм

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Парламенту прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт № 14030 про основні засади державного нагляду (контролю).

Мета документа — переорієнтація системи державного нагляду (контролю) від застарілих бюрократичних практик до сучасного ризик-орієнтованого підходу. Законопроєкт спрямований на вдосконалення державного контролю у сфері господарської діяльності, підвищення прозорості регуляторних процедур та адаптацію законодавства України до європейських стандартів.

Проєкт Закону передбачає уніфікацію процедур здійснення заходів державного нагляду (контролю), усунення неефективних і надмірно обтяжливих норм, які містить чинний Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також створення більш прогнозованих і справедливих умов для ведення бізнесу.

Законопроєкт також запроваджує ризик-орієнтований підхід до перевірок, за якого держава зосереджується насамперед на підприємствах, діяльність яких пов’язана з підвищеними ризиками для життя та здоров’я людей або безпеки, замість проведення масових формальних інспекцій. Крім того, документ уніфікує правила проведення перевірок для всіх контролюючих органів.

«У результаті державні перевірки стануть прозоріше та зрозуміліше для бізнесу: підприємства менше відволікатимуться на формальні перевірки, а прозорість процедур мінімізує корупційні ризики. Водночас держава зможе зосередитися на реальних загрозах для безпеки та здоров’я людей, що сприятиме кращому захисту споживачів.

Законопроєкт є одним із першочергових для виконання міжнародно-правових зобов’язань України в межах інструменту фінансової підтримки Європейського Союзу Ukraine Facility. Його ухвалення є необхідним кроком у рамках реалізації Плану України та виконання функцій Національного координатора інструменту Ukraine Facility», - заявили у парламенті.

