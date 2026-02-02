  1. Законодавство
  2. / В Україні

Перевірки бізнесу по-європейські: Раді рекомендують прийняти законопроєкт щодо реформи державного контролю

16:18, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ передбачає уніфікацію процедур здійснення заходів державного нагляду, усунення неефективних і надмірно обтяжливих норм
Перевірки бізнесу по-європейські: Раді рекомендують прийняти законопроєкт щодо реформи державного контролю
Фото: drs.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Парламенту прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт № 14030 про основні засади державного нагляду (контролю).

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Мета документа — переорієнтація системи державного нагляду (контролю) від застарілих бюрократичних практик до сучасного ризик-орієнтованого підходу. Законопроєкт спрямований на вдосконалення державного контролю у сфері господарської діяльності, підвищення прозорості регуляторних процедур та адаптацію законодавства України до європейських стандартів.

Проєкт Закону передбачає уніфікацію процедур здійснення заходів державного нагляду (контролю), усунення неефективних і надмірно обтяжливих норм, які містить чинний Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також створення більш прогнозованих і справедливих умов для ведення бізнесу.

Законопроєкт також запроваджує ризик-орієнтований підхід до перевірок, за якого держава зосереджується насамперед на підприємствах, діяльність яких пов’язана з підвищеними ризиками для життя та здоров’я людей або безпеки, замість проведення масових формальних інспекцій. Крім того, документ уніфікує правила проведення перевірок для всіх контролюючих органів.

«У результаті державні перевірки стануть прозоріше та зрозуміліше для бізнесу: підприємства менше відволікатимуться на формальні перевірки, а прозорість процедур мінімізує корупційні ризики. Водночас держава зможе зосередитися на реальних загрозах для безпеки та здоров’я людей, що сприятиме кращому захисту споживачів.

Законопроєкт є одним із першочергових для виконання міжнародно-правових зобов’язань України в межах інструменту фінансової підтримки Європейського Союзу Ukraine Facility. Його ухвалення є необхідним кроком у рамках реалізації Плану України та виконання функцій Національного координатора інструменту Ukraine Facility», - заявили у парламенті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]