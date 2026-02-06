Семьям погибших спасателей ГСЧС будут выплачивать до 15 млн грн: Комитет поддержал законопроект
Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 13418 с учетом поправок народных депутатов.
Ключевая новация документа — усиление социальной защиты работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о единовременной денежной помощи в случае гибели, плена или пропажи без вести при исполнении служебных обязанностей.
Что предлагается
Размер помощи — до 15 млн грн с учетом уже выплаченного денежного обеспечения (общая сумма не может превышать этот лимит).
При наличии личного распоряжения средства получают указанные в нем лица.
Если распоряжение отсутствует — выплата осуществляется членам семьи и иждивенцам в соответствии с законом.
Другие положения законопроекта
Документ также направлен на имплементацию европейских подходов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями:
- введение предварительной оценки рисков;
- разработка карт угроз и рисков затопления;
- принятие планов управления рисками;
- четкое разграничение полномочий между центральной и местной властью.
Решение Комитета открывает путь к рассмотрению законопроекта в сессионном зале.
