Семьям погибших спасателей ГСЧС будут выплачивать до 15 млн грн: Комитет поддержал законопроект

Средства будут начисляться с учетом уже выплаченного денежного довольствия и не может превышать 15 млн грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 13418 с учетом поправок народных депутатов.

Ключевая новация документа — усиление социальной защиты работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о единовременной денежной помощи в случае гибели, плена или пропажи без вести при исполнении служебных обязанностей.

Что предлагается

Размер помощи — до 15 млн грн с учетом уже выплаченного денежного обеспечения (общая сумма не может превышать этот лимит).

При наличии личного распоряжения средства получают указанные в нем лица.

Если распоряжение отсутствует — выплата осуществляется членам семьи и иждивенцам в соответствии с законом.

Другие положения законопроекта

Документ также направлен на имплементацию европейских подходов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями:

введение предварительной оценки рисков;

разработка карт угроз и рисков затопления;

принятие планов управления рисками;

четкое разграничение полномочий между центральной и местной властью.

Решение Комитета открывает путь к рассмотрению законопроекта в сессионном зале.

