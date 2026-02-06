  1. Законодательство

Семьям погибших спасателей ГСЧС будут выплачивать до 15 млн грн: Комитет поддержал законопроект

10:54, 6 февраля 2026
Средства будут начисляться с учетом уже выплаченного денежного довольствия и не может превышать 15 млн грн.
Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 13418 с учетом поправок народных депутатов.

Ключевая новация документа — усиление социальной защиты работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о единовременной денежной помощи в случае гибели, плена или пропажи без вести при исполнении служебных обязанностей.

Что предлагается

Размер помощи — до 15 млн грн с учетом уже выплаченного денежного обеспечения (общая сумма не может превышать этот лимит).

При наличии личного распоряжения средства получают указанные в нем лица.

Если распоряжение отсутствует — выплата осуществляется членам семьи и иждивенцам в соответствии с законом.

Другие положения законопроекта

Документ также направлен на имплементацию европейских подходов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями:

  • введение предварительной оценки рисков;
  • разработка карт угроз и рисков затопления;
  • принятие планов управления рисками;
  • четкое разграничение полномочий между центральной и местной властью.

Решение Комитета открывает путь к рассмотрению законопроекта в сессионном зале.

Верховная Рада Украины ГСЧС денежная помощь

Лента новостей

Блоги
Публикации
