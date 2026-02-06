  1. Законодавство

Сім’ям загиблих рятувальників ДСНС виплачуватимуть до 15 млн грн: Комітет підтримав законопроєкт

10:54, 6 лютого 2026
Кошти нараховуватимуться з урахуванням вже виплаченого грошового забезпечення і не може перевищувати 15 млн грн.
Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт № 13418 з урахуванням правок народних депутатів.

Ключова новація документа — посилення соціального захисту працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Йдеться про одноразову грошову допомогу у разі загибелі, полону або зникнення безвісти під час виконання службових обов’язків.

Що пропонується

Розмір допомоги — до 15 млн грн з урахуванням уже виплаченого грошового забезпечення (загальна сума не може перевищувати цей ліміт).

За наявності особистого розпорядження кошти отримують визначені в ньому особи.

Якщо розпорядження відсутнє — виплата здійснюється членам сім’ї та утриманцям відповідно до закону.

Інші положення законопроєкту

Документ також спрямований на імплементацію європейських підходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями:

  • запровадження попередньої оцінки ризиків;
  • розроблення карт загроз і ризиків затоплення;
  • ухвалення планів управління ризиками;
  • чітке розмежування повноважень між центральною та місцевою владою.

Рішення Комітету відкриває шлях до розгляду законопроєкту у сесійній залі.

Верховна Рада України ДСНС грошова допомога

