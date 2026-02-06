Сім’ям загиблих рятувальників ДСНС виплачуватимуть до 15 млн грн: Комітет підтримав законопроєкт
Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт № 13418 з урахуванням правок народних депутатів.
Ключова новація документа — посилення соціального захисту працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Йдеться про одноразову грошову допомогу у разі загибелі, полону або зникнення безвісти під час виконання службових обов’язків.
Що пропонується
Розмір допомоги — до 15 млн грн з урахуванням уже виплаченого грошового забезпечення (загальна сума не може перевищувати цей ліміт).
За наявності особистого розпорядження кошти отримують визначені в ньому особи.
Якщо розпорядження відсутнє — виплата здійснюється членам сім’ї та утриманцям відповідно до закону.
Інші положення законопроєкту
Документ також спрямований на імплементацію європейських підходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями:
- запровадження попередньої оцінки ризиків;
- розроблення карт загроз і ризиків затоплення;
- ухвалення планів управління ризиками;
- чітке розмежування повноважень між центральною та місцевою владою.
Рішення Комітету відкриває шлях до розгляду законопроєкту у сесійній залі.
