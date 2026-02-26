Собственное дело для защитников: вступил в силу закон о ветеранском предпринимательстве

Закон вводит льготные кредиты, гранты, «зарезервированные контракты» и аренду государственного имущества без аукциона для ветеранов.

Вступил в силу закон №4563-IX о ветеранском предпринимательстве, который вводит специальные экономические льготы и гранты для украинских защитников.

Закон создает условия для самореализации ветеранов через бизнес, предоставляя им статус субъектов ветеранского предпринимательства на 5 лет и режим поддержки: доступ к льготным кредитам, компенсацию процентных ставок, предоставление безвозвратных грантов и право на аренду государственного имущества без аукциона.

Система предусматривает создание Единого государственного вебпортала для ветеранов-предпринимателей и внедрение «зарезервированных контрактов», что позволит приоритетно участвовать в выполнении государственных заказов.

Кто может получить статус субъекта ветеранского предпринимательства

Закон определяет три категории субъектов:

Физические лица-предприниматели (ФОП), которые являются ветеранами войны. Самозанятые лица — ветераны, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Юридические лица, в которых ветеран или группа ветеранов являются конечными бенефициарными владельцами (владеют 100% уставного капитала или 100% членов являются ветеранами).

Соответствующий статус предоставляется добровольно на пять лет путем внесения сведений в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).

Какие виды государственной поддержки предусмотрены

Закон вводит специальный режим экономической поддержки, который включает:

Финансовая поддержка:

предоставление грантов, кредитов, возвратной и безвозвратной финансовой помощи.

компенсация процентных ставок по кредитам, а также лизинговых платежей.

выделение не менее 10% бюджетов программ поддержки предпринимательства на ветеранский бизнес.

Имущественная поддержка:

право на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона.

Информационная и консультационная поддержка:

создание Единого государственного веб-портала с информацией о программах поддержки, инвестиционных возможностях и образовательных мероприятиях.

организация учебных программ, тренингов и форумов.

Льготы в сфере интеллектуальной собственности:

сниженные ставки сборов за регистрацию прав на изобретения, торговые марки, промышленные образцы.

Также документ вносит изменения в законодательство о местном самоуправлении, уполномочивая местные советы разрабатывать и утверждать собственные программы поддержки ветеранского бизнеса.

