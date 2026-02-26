Собственное дело для защитников: вступил в силу закон о ветеранском предпринимательстве
Вступил в силу закон №4563-IX о ветеранском предпринимательстве, который вводит специальные экономические льготы и гранты для украинских защитников.
Закон создает условия для самореализации ветеранов через бизнес, предоставляя им статус субъектов ветеранского предпринимательства на 5 лет и режим поддержки: доступ к льготным кредитам, компенсацию процентных ставок, предоставление безвозвратных грантов и право на аренду государственного имущества без аукциона.
Система предусматривает создание Единого государственного вебпортала для ветеранов-предпринимателей и внедрение «зарезервированных контрактов», что позволит приоритетно участвовать в выполнении государственных заказов.
Кто может получить статус субъекта ветеранского предпринимательства
Закон определяет три категории субъектов:
- Физические лица-предприниматели (ФОП), которые являются ветеранами войны.
- Самозанятые лица — ветераны, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
- Юридические лица, в которых ветеран или группа ветеранов являются конечными бенефициарными владельцами (владеют 100% уставного капитала или 100% членов являются ветеранами).
Соответствующий статус предоставляется добровольно на пять лет путем внесения сведений в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).
Какие виды государственной поддержки предусмотрены
Закон вводит специальный режим экономической поддержки, который включает:
Финансовая поддержка:
- предоставление грантов, кредитов, возвратной и безвозвратной финансовой помощи.
- компенсация процентных ставок по кредитам, а также лизинговых платежей.
- выделение не менее 10% бюджетов программ поддержки предпринимательства на ветеранский бизнес.
Имущественная поддержка:
- право на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона.
Информационная и консультационная поддержка:
- создание Единого государственного веб-портала с информацией о программах поддержки, инвестиционных возможностях и образовательных мероприятиях.
- организация учебных программ, тренингов и форумов.
Льготы в сфере интеллектуальной собственности:
- сниженные ставки сборов за регистрацию прав на изобретения, торговые марки, промышленные образцы.
Также документ вносит изменения в законодательство о местном самоуправлении, уполномочивая местные советы разрабатывать и утверждать собственные программы поддержки ветеранского бизнеса.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.