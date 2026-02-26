  1. Законодавство
  / В Україні

Власна справа для захисників: набрав чинності закон про ветеранське підприємництво

15:45, 26 лютого 2026
Закон запроваджує пільгові кредити, гранти, «зарезервовані контракти» та оренду держмайна без аукціону для ветеранів.
Набрав чинності закон №4563-IX про ветеранське підприємництво, який запроваджує спеціальні економічні пільги та гранти для українських захисників.

Закон створює умови для самореалізації ветеранів через бізнес, надаючи їм статус суб’єктів ветеранського підприємництва на 5 років та режим підтримки: доступ до пільгових кредитів, компенсацію відсоткових ставок, надання безповоротних грантів та право на оренду державного майна без аукціону.

Система передбачає створення Єдиного державного вебпорталу для ветеранів-підприємців та впровадження «зарезервованих контрактів», що дозволить пріоритетно долучатися до виконання державних замовлень.

Хто може отримати статус суб'єкта ветеранського підприємництва

Закон визначає три категорії суб'єктів:

  1. Фізичні особи-підприємці (ФОП), які є ветеранами війни.
  2. Самозайняті особи - ветерани, що провадять незалежну професійну діяльність.
  3. Юридичні особи, в яких ветеран або група ветеранів є кінцевими бенефіціарними власниками (володіють 100% статутного капіталу або 100% членів є ветеранами).

Відповідний статус надається добровільно на п'ять років шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Які види державної підтримки передбачено

Закон запроваджує спеціальний режим економічної підтримки, який включає:

Фінансова підтримка:

  • надання грантів, кредитів, поворотної та безповоротної фінансової допомоги.
  • компенсація відсоткових ставок за кредитами, а також лізингових платежів.
  • виділення не менше 10% бюджетів програм підтримки підприємництва на ветеранський бізнес.

Майнова підтримка:

  • право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону.

Інформаційна та консультаційна підтримка:

  • створення Єдиного державного веб-порталу з інформацією про програми підтримки, інвестиційні можливості та освітні заходи.
  • організація навчальних програм, тренінгів та форумів.

Пільги у сфері інтелектуальної власності:

  • знижені ставки зборів за реєстрацію прав на винаходи, торговельні марки, промислові зразки.

Також документ вносить зміни до законодавства про місцеве самоврядування, уповноважуючи місцеві ради розробляти та затверджувати власні програми підтримки ветеранського бізнесу.

закон військові ветерани підприємець

