«Человеческие права» вместо «прав человека»: в новом ГК хотят изменить конституционную терминологию

Авторы проекта предлагают новую формулировку для одного из базовых конституционных понятий.

В проекте Гражданского кодекса Украины №15150, который предлагается как новый «Кодекс частного права», авторы документа используют термин «человеческие права» вместо привычной для украинского законодательства формулировки «права человека». На это обратила внимание Нотариальная палата Украины в своем правовом анализе документа.

В выводах НПУ отмечается, что Конституция Украины использует именно термины:

«права человека»;

«человеческое достоинство»;

«человек, его достоинство».

В то же время в проекте нового Гражданского кодекса применяется другая формулировка — «человеческие права».

Что именно указано в правовом анализе

В документе Нотариальной палаты прямо сказано: «Относительно употребления «человеческие права» в проекте, следует заметить, что в Конституции Украины употребляется «права человека», «человеческое достоинство» — «человек, его достоинство».

Таким образом НПУ фактически обращает внимание на отход проекта от конституционной терминологии.

Это часть масштабного изменения юридического языка

В правовом анализе подчеркивается, что проект содержит значительное количество новой терминологии и новых словосочетаний, которые заменяют уже привычные формулировки для граждан, бизнеса и юридического сообщества.

Среди примеров, кроме «человеческих прав», НПУ также приводит:

«в порядке» → «порядком»;

«при отсутствии» → «при недостатке»;

«ограничение прав» → «ограничивание прав»;

«правовые последствия» → «юридические последствия»;

«место проживания физического или местонахождение юридического лица» → «осідок».

В НПУ считают, что это может усложнить восприятие норм

В документе указано, что новые формулировки:

усложняют первое восприятие норм права;

усложняют сопоставление нового кодекса с другими законами и подзаконными актами;

являются «достаточно дискуссионными».

Также в Нотариальной палате подчеркивают, что значительное количество новой терминологии может:

значительно усложнить понимание текста;

создать трудности в правоприменении;

повлиять на сопоставление нового кодекса с действующим законодательством.

Даже перефразированные нормы могут иметь юридические последствия

Отдельно в выводах анализа подчеркивается, что даже те нормы, которые фактически перенесены из действующего Гражданского кодекса Украины, в проекте часто перефразированы.

По мнению авторов анализа, это может иметь юридические последствия из-за изменения привычных конструкций и понятийного аппарата.

НПУ заявила о проблеме с последовательностью терминологии

В правовом анализе также указано, что отдельные термины используются в разных книгах проекта «не одинаково и последовательно».

Из-за этого Нотариальная палата призвала обеспечить: «согласованную и одинаковую терминологию по всему кодифицированному акту».

В НПУ также упомянули о рисках перевода

В документе отдельно подчеркивается, что новый понятийный аппарат может усложнить перевод кодекса на другие языки и сделать отдельные термины сложными для перевода без учета контекста.

В выводах анализа прямо указано, что: «определенные термины, которые употребляются в проекте, неизвестно могут ли вообще быть переведены без учета необходимого контекста».

Известно, что проект №15150 предлагает новую редакцию гражданского законодательства Украины под названием «Кодекс частного права». Документ предусматривает масштабное обновление системы частного права, изменение юридической терминологии и переформулирование значительного количества норм действующего Гражданского кодекса Украины.

