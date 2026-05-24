«Человеческие права» вместо «прав человека»: в новом ГК хотят изменить конституционную терминологию
В проекте Гражданского кодекса Украины №15150, который предлагается как новый «Кодекс частного права», авторы документа используют термин «человеческие права» вместо привычной для украинского законодательства формулировки «права человека». На это обратила внимание Нотариальная палата Украины в своем правовом анализе документа.
В выводах НПУ отмечается, что Конституция Украины использует именно термины:
- «права человека»;
- «человеческое достоинство»;
- «человек, его достоинство».
В то же время в проекте нового Гражданского кодекса применяется другая формулировка — «человеческие права».
Что именно указано в правовом анализе
В документе Нотариальной палаты прямо сказано: «Относительно употребления «человеческие права» в проекте, следует заметить, что в Конституции Украины употребляется «права человека», «человеческое достоинство» — «человек, его достоинство».
Таким образом НПУ фактически обращает внимание на отход проекта от конституционной терминологии.
Это часть масштабного изменения юридического языка
В правовом анализе подчеркивается, что проект содержит значительное количество новой терминологии и новых словосочетаний, которые заменяют уже привычные формулировки для граждан, бизнеса и юридического сообщества.
Среди примеров, кроме «человеческих прав», НПУ также приводит:
- «в порядке» → «порядком»;
- «при отсутствии» → «при недостатке»;
- «ограничение прав» → «ограничивание прав»;
- «правовые последствия» → «юридические последствия»;
- «место проживания физического или местонахождение юридического лица» → «осідок».
В НПУ считают, что это может усложнить восприятие норм
В документе указано, что новые формулировки:
- усложняют первое восприятие норм права;
- усложняют сопоставление нового кодекса с другими законами и подзаконными актами;
- являются «достаточно дискуссионными».
Также в Нотариальной палате подчеркивают, что значительное количество новой терминологии может:
- значительно усложнить понимание текста;
- создать трудности в правоприменении;
- повлиять на сопоставление нового кодекса с действующим законодательством.
Даже перефразированные нормы могут иметь юридические последствия
Отдельно в выводах анализа подчеркивается, что даже те нормы, которые фактически перенесены из действующего Гражданского кодекса Украины, в проекте часто перефразированы.
По мнению авторов анализа, это может иметь юридические последствия из-за изменения привычных конструкций и понятийного аппарата.
НПУ заявила о проблеме с последовательностью терминологии
В правовом анализе также указано, что отдельные термины используются в разных книгах проекта «не одинаково и последовательно».
Из-за этого Нотариальная палата призвала обеспечить: «согласованную и одинаковую терминологию по всему кодифицированному акту».
В НПУ также упомянули о рисках перевода
В документе отдельно подчеркивается, что новый понятийный аппарат может усложнить перевод кодекса на другие языки и сделать отдельные термины сложными для перевода без учета контекста.
В выводах анализа прямо указано, что: «определенные термины, которые употребляются в проекте, неизвестно могут ли вообще быть переведены без учета необходимого контекста».
Известно, что проект №15150 предлагает новую редакцию гражданского законодательства Украины под названием «Кодекс частного права». Документ предусматривает масштабное обновление системы частного права, изменение юридической терминологии и переформулирование значительного количества норм действующего Гражданского кодекса Украины.
