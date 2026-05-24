«Людські права» замість «прав людини»: у новому ЦК хочуть змінити конституційну термінологію

Автори проєкту пропонують нове формулювання для одного з базових конституційних понять.

Фото: SUD.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У проєкті Цивільного кодексу України №15150, який пропонується як новий «Кодекс права приватного», автори документа використовують термін «людські права» замість звичного для українського законодавства формулювання «права людини». На це звернула увагу Нотаріальна палата України у своєму правовому аналізі документа.

У висновках НПУ зазначається, що Конституція України використовує саме терміни:

«права людини»;

«людська гідність»;

«людина, її гідність».

Водночас у проєкті нового Цивільного кодексу застосовується інше формулювання — «людські права».

Що саме зазначено у правовому аналізі

У документі Нотаріальної палати прямо сказано: «Щодо вжиття «людські права» у проєкті, слід зауважити, що у Конституції України вживається «права людини», «людська гідність» — «людина, її гідність».

Таким чином НПУ фактично звертає увагу на відхід проєкту від конституційної термінології.

Це частина масштабної зміни юридичної мови

У правовому аналізі наголошується, що проєкт містить значну кількість нової термінології та нових словосполучень, які замінюють уже звичні формулювання для громадян, бізнесу та юридичної спільноти.

Серед прикладів, окрім «людських прав», НПУ також наводить:

«у порядку» → «порядком»;

«за відсутності» → «за браком»;

«обмеження прав» → «обмежування прав»;

«правові наслідки» → «юридичні наслідки»;

«місце проживання фізичної або місцезнаходження юридичної особи» → «осідок».

У НПУ вважають, що це може ускладнити сприйняття норм

У документі зазначено, що нові формулювання:

ускладнюють перше сприйняття норм права;

ускладнюють співставлення нового кодексу з іншими законами та підзаконними актами;

є «досить дискусійними».

Також у Нотаріальній палаті наголошують, що значна кількість нової термінології може:

значно ускладнити розуміння тексту;

створити труднощі у правозастосуванні;

вплинути на співставлення нового кодексу з чинним законодавством.

Навіть перефразовані норми можуть мати юридичні наслідки

Окремо у висновках аналізу підкреслюється, що навіть ті норми, які фактично перенесені з чинного Цивільного кодексу України, у проєкті часто перефразовані.

На думку авторів аналізу, це може мати юридичні наслідки через зміну звичних конструкцій та понятійного апарату.

НПУ заявила про проблему з послідовністю термінології

У правовому аналізі також зазначено, що окремі терміни використовуються у різних книгах проєкту «не однаково та послідовно».

Через це Нотаріальна палата закликала забезпечити: «узгоджену та однакову термінологію по всьому кодифікованому акту».

У НПУ також згадали про ризики перекладу

У документі окремо наголошується, що новий понятійний апарат може ускладнити переклад кодексу іншими мовами та зробити окремі терміни складними для перекладу без урахування контексту.

У висновках аналізу прямо зазначено, що: «певні терміни, які вживаються в проєкті, невідомо чи можуть взагалі бути перекладеними без врахування потрібного контексту».

Відомо, що проєкт №15150 пропонує нову редакцію цивільного законодавства України під назвою «Кодекс права приватного». Документ передбачає масштабне оновлення системи приватного права, зміну юридичної термінології та переформулювання значної кількості норм чинного Цивільного кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.