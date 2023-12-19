На какую помощь имеют право работники при временной нетрудоспособности: размер выплат

Сумма пособия зависит от размера страхового стажа.

В Украине работники имеют право на выплату больничных. Такого начисления могут ждать граждане в случае временной нетрудоспособности. Сумма пособия зависит от размера страхового стажа. Об этом говорится в законе «Об общеобязательном государственном социальном страховании», сообщает «Телеграф».

Размер пособия по временной нетрудоспособности начисляется следующим образом:

50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам со страховым стажем до 3 лет;

60% - застрахованным лицам со страховым стажем от 3 до 5 лет;

70% - застрахованным лицам со страховым стажем от 5 до 8 лет;

100% - застрахованным лицам со страховым стажем более 8 лет.

100% - застрахованным лицам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

100% — одному из родителей или заменяющему их лицу, ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

100% - ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

100% - лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;

100% - донорам, имеющим право на льготу;

100% - лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

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