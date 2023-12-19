Украинки смогут получить до $25 тысяч на открытие детсада

Украинки Киевской и Житомирской областей смогут подать заявку на получение грантов за свои бизнес-планы на открытие детсадов.

Источник фото: eduhub.in.ua

Международная организация труда объявила о старте учебной программы для женщин из Киевской и Житомирской областей Украины, которые стремятся создать собственный бизнес в области ухода за детьми в возрасте до трех лет. Об этом сообщило Минреинтеграции.

Цель проекта - способствовать предпринимательству, продвижению гендерного равенства и обеспечению доступных услуг в сфере детского ухода. Обучение пройдут 30 украинок, которые пройдут 5-дневный интенсивный курс, чтобы овладеть основами предпринимательства в сфере ухода за детьми. Они также ознакомятся с вопросами управления бизнесом, лицензированием, финансовым планированием и другими аспектами.

Участницы будут создавать свои бизнес-планы, лучшие из которых получат гранты до 25 тысяч долларов США для запуска собственных мини-детсадов. Чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить специальную форму, доступную по ссылке.

Конечный срок подачи заявок - 25 декабря 2023 года.

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