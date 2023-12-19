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Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

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Михайло Федоров повідомив, що вже зараз запускають послугу із перереєстрації авто в Дії, а до кінця 2023 року внесуть законопроект про розмитнення автомобілів в Дії.

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За участі першого віце-спікера Олександра Корнієнко відбулося обговорення подальшої долі законопроекту про Етичний кодекс народного депутата.

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  1. В Україні

Українки зможуть отримати до $25 тисяч на відкриття дитсадка

07:19, 19 грудня 2023
Українки Київської та Житомирської областей зможуть подати заявку на отримання грантів за свої бізнес-плани на відкриття дитсадків.
Українки зможуть отримати до $25 тисяч на відкриття дитсадка
Джерело фото: eduhub.in.ua
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Міжнародна організація праці оголосила про старт навчальної програми для жінок з Київської та Житомирської областей України, які прагнуть створити власний бізнес у галузі догляду за дітьми віком до трьох років. Про це повідомило Мінреінтеграції.

Проект має на меті сприяти підприємництву, просуванню гендерної рівності та забезпеченню доступних послуг у сфері дитячого догляду. Навчання пройдуть 30 українок, які пройдуть 5-денний інтенсивний курс, щоб оволодіти основами підприємництва у сфері догляду за дітьми. Вони також ознайомляться із питаннями управління бізнесом, ліцензуванням, фінансовим плануванням та іншими аспектами.

Учасниці будуть створювати свої бізнес-плани, найкращі з яких отримають гранти до 25 тисяч доларів США для запуску власних міні-дитсадків. Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну форму, доступну за посиланням.

Кінцевий термін подачі заявок – 25 грудня 2023 року.

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