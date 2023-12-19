Українки зможуть отримати до $25 тисяч на відкриття дитсадка

Українки Київської та Житомирської областей зможуть подати заявку на отримання грантів за свої бізнес-плани на відкриття дитсадків.

Джерело фото: eduhub.in.ua

Міжнародна організація праці оголосила про старт навчальної програми для жінок з Київської та Житомирської областей України, які прагнуть створити власний бізнес у галузі догляду за дітьми віком до трьох років. Про це повідомило Мінреінтеграції.

Проект має на меті сприяти підприємництву, просуванню гендерної рівності та забезпеченню доступних послуг у сфері дитячого догляду. Навчання пройдуть 30 українок, які пройдуть 5-денний інтенсивний курс, щоб оволодіти основами підприємництва у сфері догляду за дітьми. Вони також ознайомляться із питаннями управління бізнесом, ліцензуванням, фінансовим плануванням та іншими аспектами.

Учасниці будуть створювати свої бізнес-плани, найкращі з яких отримають гранти до 25 тисяч доларів США для запуску власних міні-дитсадків. Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну форму, доступну за посиланням.

Кінцевий термін подачі заявок – 25 грудня 2023 року.

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