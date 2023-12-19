Світом шириться новий вірус, від якого не врятує антисептик: 6 симптомів норовірусу

Норовірус викликає гостру кишкову інфекцію.

У світі почастішали випадки захворювання на норовірус. Як повідомляється, інфекцію не може вбити антисептик. Про це повідомляє Express.

Норовірус викликає гостру кишкову інфекцію. Його важче вивести з рук, якщо був контакт з вірусом, і експерти в галузі охорони здоров’я попереджають, що дезінфікуючий засіб для рук часто не в змозі видалити всі частинки зі шкіри.

З огляду на те, з якою легкістю він передається під час контакту з хворою людиною або із забрудненими побутовими предметами, через інфіковану їжу або воду, стає зрозумілим, що ідеальним середовищем для його поширення є громадські місця з великим скупченням людей.

Симптоми:

нудота

блювання

діарея

висока температура

головний біль

болі в руках і ногах

Експерти стверджують, що більшість випадків норовірусу можна лікувати вдома. Найголовніше, за їхніми словами, – відпочивати і пити багато рідини. Симптоми почнуть зникати через кілька днів.

Якщо у вас з’явилися симптоми інфекції, вам не слід вступати в контакт з іншими людьми протягом двох днів після їхнього припинення, оскільки в цей час ви найзаразніші, зазначають медики.

За словами експертів, дотримання правил гігієни рук справді важливе. Часте миття рук із милом – найкращий спосіб зупинити поширення цієї інфекції.

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