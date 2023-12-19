Миром распространяется новый вирус, от которого не спасет антисептик: 6 симптомов норовируса

В мире участились случаи заболевания норовирусом. Как сообщается, инфекцию не может убить антисептик. Об этом сообщает Express.
Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. Его труднее вывести из рук, если был контакт с вирусом, и эксперты в области здравоохранения предупреждают, что дезинфицирующее средство для рук часто не может удалить все частицы из кожи.
Учитывая, с какой легкостью он передается при контакте с больным человеком или с загрязненными бытовыми предметами, через инфицированную пищу или воду, становится ясно, что идеальной средой для его распространения являются общественные места с большим скоплением людей.
Симптомы:
- тошнота
- рвота
- диарея
- высокая температура
- головная боль
- боли в руках и ногах
Эксперты утверждают, что большинство случаев норовируса можно лечить на дому. Самое главное, по их словам, – отдыхать и пить много жидкости. Симптомы начнут исчезать через несколько дней.
Если у вас появились симптомы инфекции, вам не следует вступать в контакт с другими людьми в течение двух дней после их прекращения, поскольку в настоящее время вы самые заразные, отмечают медики.
По словам экспертов, соблюдение правил гигиены рук действительно важно. Частое мытье рук с мылом – лучший способ остановить распространение этой инфекции.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.