Миром распространяется новый вирус, от которого не спасет антисептик: 6 симптомов норовируса

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию.

В мире участились случаи заболевания норовирусом. Как сообщается, инфекцию не может убить антисептик. Об этом сообщает Express.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. Его труднее вывести из рук, если был контакт с вирусом, и эксперты в области здравоохранения предупреждают, что дезинфицирующее средство для рук часто не может удалить все частицы из кожи.

Учитывая, с какой легкостью он передается при контакте с больным человеком или с загрязненными бытовыми предметами, через инфицированную пищу или воду, становится ясно, что идеальной средой для его распространения являются общественные места с большим скоплением людей.

Симптомы:

тошнота

рвота

диарея

высокая температура

головная боль

боли в руках и ногах

Эксперты утверждают, что большинство случаев норовируса можно лечить на дому. Самое главное, по их словам, – отдыхать и пить много жидкости. Симптомы начнут исчезать через несколько дней.

Если у вас появились симптомы инфекции, вам не следует вступать в контакт с другими людьми в течение двух дней после их прекращения, поскольку в настоящее время вы самые заразные, отмечают медики.

По словам экспертов, соблюдение правил гигиены рук действительно важно. Частое мытье рук с мылом – лучший способ остановить распространение этой инфекции.

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