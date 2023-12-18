Будут судить двух киевлян, которые самовольно открыли заведение общественного питания на берегу реки Десенка

Обвинительный акт направлен в суд относительно самовольного захвата земельного участка на берегу реки Десенка.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно самовольного захвата земельного участка на территории ландшафтного заказника местного значения «Деснянские луга» и прибрежной защитной полосы реки Десенка. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Двое жителей столицы нарушили закон, заняв земельный участок без соответствующих правоустанавливающих документов на указанной территории. В ходе следствия установлено, что они осуществили самовольное строительство, установили временные сооружения и создали заведение общественного питания для предпринимательской деятельности.

Эти действия, произошедшие на природоохранной территории с ограниченным хозяйственным использованием, причинили местной общине Киева убытки на сумму более 1,2 миллиона гривен. С целью возмещения этих убытков Киевский городской совет уже подал гражданский иск.

На имущество подозреваемых был наложен арест для обеспечения гражданского иска по ходатайству стороны обвинения. Обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения по существу дела.

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