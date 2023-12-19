Стало известно, могут ли лишить выплат переселенцев за временное пребывание за границей

Выплата пособия не продлевается лицам, которые, в частности, находятся за границей более 30 календарных дней подряд.

Стало известно, могут ли лишить выплаты переселенцев, которые некоторое время находились за границей. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Так, согласно постановлению Кабмина №709 от 11 июля 2023 г., с 1 августа 2023 г. выплата пособия не продлевается лицам, которые, в частности, находятся за границей более 30 календарных дней подряд.

В 30-дневный период пребывания за границей не включаются документально подтвержденные:

дни служебной командировки;

оздоровление детей;

стажировка;

лечение;

реабилитации

Также не учитываются дни пребывания за границей по таким причинам, как:

смерть членов семьи лица и его родственников;

уход за больным ребенком в возрасте до 18 лет;

пребывания в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, в связи с которыми лицо не по собственному желанию не могло вернуться из-за границы.

Но период законодательных изменений не может приниматься во внимание. Проверка пребывания ВПЛ в течение 30 календарных дней подряд за границей проводилась по состоянию на 15 июля 2023 г. - то есть на день вступления в силу постановления.

ВПЛ, которые по результатам проверки на 15 июля 2023 г. находились за границей более 30 календарных дней подряд и не вернулись в Украину по состоянию на 1 августа 2023 г., выплата пособия была прекращена законно. Поэтому, если лицо ездило за границу задолго до этой даты, и по состоянию на 1 августа находились в Украине - прекращение выплат неправомерно.

Если ей все же неправомерно прекратили выплачивать пособие – нужно обратиться с письменным заявлением в орган социальной защиты населения, где он состоит на учете как внутренне перемещенное лицо с документальным подтверждением позиции и требованием возобновить выплаты и выплатить сумму задолженности.

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