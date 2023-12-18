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  1. В мире

Совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций против рф

17:34, 18 декабря 2023
Совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций против россии.
Совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций против рф
Источник фото: gettyimages
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Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, утвердил 12 пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против россии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласованный пакет включает, в частности, запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или перевозку алмазов из россии. Этот запрет распространяется на алмазы происхождением из россии, алмазы, экспортируемые из россии, алмазы, следующие транзитом через россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Кроме того, расширились индивидуальные санкционные списки. К ним ЕС добавил 29 новых субъектов, которые непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс россии, в том числе и из третьих стран, а также «значительное количество дополнительных физических и юридических лиц».

«Пакет предусматривает ряд секторальных ограничений. Среди них: постепенный запрет на импорт российских алмазов, запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства, расширен запрет на импорт из россии сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов.

Вводится частичный запрет транзита через россию товаров, которые могут увеличить промышленные мощности, а также усиливается механизм ограничения цен на российскую нефть.

Кроме того, ЕС расширил запрет на экспорт компонентов беспилотников и высокотехнологичных товаров», – сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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