В Кропивницком разоблачили студию взрослого кино: трем дельцам сообщено о подозрении

Для своих роликов подозреваемые обустроили фотостудии, а моделей находили через социальные сети.

Полиция остановила деятельность преступной группы, которая специализировалась на создании и распространении взрослого кино. В результате следственных действий трем лицам, которые входили в эту преступную организацию и занимались изготовлением и распространением порнографических материалов, (согласно части 3 статьи 28 и части 3 статьи 301 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Одна из подозреваемых, 25-летняя жительница Светловодска, втянула в преступное дело еще двух местных жителей. Члены группы практиковали создание и продажу фото и видео материалов порнографического характера. Для этого они арендовали квартиры, гостиничные номера и массажные кабинеты, обустраивая их для съемок. Молодых женщин для участия в съемках находили через социальные сети. Полученный контент они публиковали на закрытых веб-ресурсах.

Порностудия успешно функционировала в Кропивницком в течение около года, пока полиция не провела обыски и изъяла компьютеры, мобильные телефоны, денежные средства, которые были получены от продажи порнографического контента, и другие материальные доказательства.

Организатору и его соучастникам объявлено подозрение. Подано ходатайство о содержании под стражей. Подозреваемым может грозить до 7 лет заключения.

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