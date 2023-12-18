У Кропивницькому викрили студію дорослого кіно: трьом ділкам повідомлено про підозру

Для своїх роликів підозрювані облаштували фотостудії, а моделей знаходили через соціальні мережі.

Поліція зупинила діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на створенні та поширенні дорослого кіно. В результаті слідчих дій трьом особам, які входили до цієї злочинної організації і займалися виготовленням та розповсюдженням порнографічних матеріалів, (відповідно до частини 3 статті 28 та частини 3 статті 301 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Одна з підозрюваних, 25-річна жителька Світловодська, втягнула в злочинну справу ще двох місцевих жителів. Члени групи практикували створення та продаж фото та відео матеріалів порнографічного характеру. Для цього вони орендували квартири, готельні номери та масажні кабінети, облаштовуючи їх для зйомок. Молодих жінок для участі у зйомках знаходили через соціальні мережі. Отриманий вміст вони публікували на закритих веб-ресурсах.

Порностудія успішно функціонувала в Кропивницькому протягом близько року, поки поліція не здійснила обшуки та вилучила комп'ютери, мобільні телефони, грошові кошти, які були отримані від продажу порнографічного контенту, і інші матеріальні докази.

Організатору та його співучасникам оголошено підозру. Подано клопотання про тримання під вартою. Підозрюваним може загрожувати до 7 років ув'язнення.

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