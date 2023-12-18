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  1. В Україні

Чи можна не надавати навчальну відпустку під час простою: роз’яснення

23:21, 18 грудня 2023
Підприємства зобов’язані надавати працівникові навчальну відпустку саме в той час, який визначив ВНЗ.
Чи можна не надавати навчальну відпустку під час простою: роз’яснення
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Управління інспекційної діяльності у Харківській області Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи можна не надавати навчальну відпустку під час простою.

Так, працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про відпустки». Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки відповідно до ст. 15 Закону України «Про відпустки». Підставами для надання такої відпустки є заява працівника та довідка-виклик навчального закладу.

Відповідно до ст. 34 КЗпП простій - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Підприємство, установа зобов’язані надавати працівникові навчальну відпустку саме в той час, який визначив навчальний заклад. Ненадання відпустки у цей час не може бути обґрунтовано виробничою необхідністю. Запровадження простою не може бути підставою для відмови працівникові в наданні оплачуваної навчальної відпустки. Відповідно до вимог ст. 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням (ст. 211, 213, 216 КЗпП) за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

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