Можно ли не предоставлять учебный отпуск во время простоя: разъяснение

Предприятия обязаны предоставлять работнику учебный отпуск именно в то время, которое определил вуз.

Управление инспекционной деятельности в Харьковской области Северо-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснило, можно ли не предоставлять учебный отпуск во время простоя.

Так, работникам, успешно обучающимся на вечерних отделениях профессионально-технических учебных заведений, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск для подготовки и сдачи экзаменов в соответствии с требованиями ст. 14 Закона Украины "Об отпусках". Работникам, успешно обучающимся без отрыва от производства в высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами обучения, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии со ст. 15 Закона Украины "Об отпусках". Основанием для предоставления такого отпуска есть заявление работника и справка-вызов учебного заведения.

Согласно ст. 34 КЗоТ простой – это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или иными обстоятельствами. Предприятие, учреждение обязано предоставлять работнику учебный отпуск именно в то время, которое определило учебное заведение. Непредоставление отпуска в настоящее время не может быть обосновано производственной необходимостью. Введение простоя не может являться основанием для отказа работнику в предоставлении оплачиваемого учебного отпуска. В соответствии с требованиями ст. 217 КЗоТ на время дополнительных отпусков в связи с обучением (ст. 211, 213, 216 КЗоТ) за работниками по основному месту работы сохраняется средняя заработная плата.

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