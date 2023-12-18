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  1. В Украине

Минобороны создало агентство для борьбы с нечестными закупками: Рустем Умеров рассказал детали

17:11, 18 декабря 2023
Предприятие «Государственный оператор тыла» уже приступило к контрактовке всех оборонных договоров.
Минобороны создало агентство для борьбы с нечестными закупками: Рустем Умеров рассказал детали
Фото: Рустем Умеров / Facebook
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Министр обороны Рустем Умеров заявил, что его ведомство намерено бороться с нечестными закупками для украинской армии. Для этого, в частности, было создано агентство закупок «Государственный оператор тыла». Об этом он рассказал на презинтации открытия госпредприятия, передает «РБК-Украина».

«Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы длится десятки лет. для нашей общей команды важно поставить точку в этой истории, потому что это один из столпов нашей победы», - отметил Умеров.

По его словам, «Украина должна избавиться от старых советских олигархических и шкурных подходов к государственным средствам».

«Наши воины каждый день своей жизнью доказывают, что наша страна изменилась. Мы, министерство, имеем действия и результаты доказать, что мы изменили эту советщину. Украина четко и однозначно задекларировала свое движение по вступлению в Североатлантический альянс, поэтому важно, чтобы эти процессы были взаимосовместимы с принципами НАТО», - отметил министр.

Как рассказал глава Минобороны, в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки. Это критически необходимо, чтобы не дать врагу «использовать против нас наше оружие».

Остальное необходимо закупают на конкурентных условиях через систему тендеров, которые находятся под системным контролем.

Умеров отметил, что такая же схема будет теперь работать и в Украине.

«Для этого мы изменили принципы и полномочия в закупках, которые были у Минобороны. Новая многоуровневая система распределения функций, министерству осталось написание и контроль правил, а закупкой будет заниматься агентства, которые сформированы из профессионалов. За свои профессиональные услуги эти люди будут получать исправленный и прозрачный процент заказов», - рассказал министр.

Как пояснил глава Минобороны, на первом уровне будет работать Департамент политики закупок. Он будет отвечать за формирование политики закупок, координацию финдеятельности и разработку нормативно правовых актов. Далее закупками всего, кроме вооружения и военной техники, будет заниматься агентство закупок в сфере обороны.

«Наконец-то закупкой вооружения займется агентство оборонных закупок. Сейчас предприятие уже приступило к контрактовке всех оборонных договоров. Все участники рынка должны доверять новой системе, должны получить одинаковые правила, четко зная, что никто не сможет их обойти», - подчеркнул Рустем Умеров.

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