Міноборони створило агенцію для боротьби із нечесними закупівлями: Рустем Умєров розповів деталі

Підприємство «Державний оператор тилу» вже розпочало контрактування всіх оборонних договорів.

Фото: Рустем Умєров / Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його відомство має намір боротися з нечесними закупівлями для української армії. Для цього, зокрема, створили агенцію закупівель «Державний оператор тилу». Про це він розповів на презинтації відкриття держпідприємства, передає «РБК-Україна».

«Проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери тягнеться десятки років. для нашої спільної команди важливо поставити крапку в цій історії, бо це один зі стовпів нашої перемоги», - зазначив Умєров.

За його словами, «Україна має позбутися старих радянських олігархічних та шкурних підходів до державних коштів».

«Наші воїни щодня своїм життям доводять, що наша країна змінилась. Ми, міністерство, маємо діями та результатами довести, що ми змінили цю радянщину. Україна чітко й однозначно задекларувала свій рух до вступу у Північноатлантичний альянс, тому важливо щоб ці процеси були взаємосумісні з принципами НАТО», - зазначив міністр.

Як розповів очільник Міноборони, у країнах НАТО за прямими та таємними угодами закуповують лише унікальні військові розробки. Це критично необхідно, аби не дати ворогу «використати проти нас нашу ж зброю».

Решту усього необхідного закуповують на конкурентних умовах через систему тендерів, які перебувають під системним контролем.

Умєров зазначив, що така ж схема тепер працюватиме і в Україні.

«Для цього ми змінили принципи та повноваження в закупівлях, які були в Міноборони. Нова кількарівнева система з розподілу функцій, міністерству лишилось написання і контроль правил, а закупівлею буде займатися агенції, які сформовані з професіоналів. За свої фахові послуги ці люди отримуватимуть виправлений і прозорий відсоток від замовлень», - розповів міністр.

Як пояснив глава Міноборони, на першому рівні працюватиме Департамент політики закупівель. Він відповідатиме за формування політики закупівель, координацію фіндіяльності та розробку нормативно-правових актів. Далі закупівлями усього окрім озброєння і військової техніки займатиметься агенція закупівель у сфері оборони.

«Нарешті закупівлею озброєння займеться агенція оборонних закупівель. Зараз підприємство вже розпочало контрактування всіх оборонних договорів. Всі учасники ринку мають довіряти новій системі, мають отримати однакові правила чітко знаючи, що ніхто не зможе їх обійти», - наголосив Рустем Умєров.

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