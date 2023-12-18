Рада ЄС затвердила 12-й пакет санкцій проти рф

Рада ЄС затвердила 12-й пакет санкцій проти росії.

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Рада Європейського Союзу в понеділок, 18 грудня, затвердив 12 пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти росії. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

Узгоджений пакет включає серед іншого заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з росії, алмази, що експортуються з росії, алмази, що прямують транзитом через росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Крім того, розширились індивідуальні санкційні списки. До них ЄС додав 29 нових суб'єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс росії, зокрема й із третіх країн, а також «значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб».

«Пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них: поступова заборона на імпорт російських алмазів, заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва, розширена заборона на імпорт з росії зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів.

Вводиться часткова заборона транзиту через росію товарів, що можуть збільшити промислові потужності, а також посилюється механізм обмеження цін на російську нафту.

Крім того, ЄС розширив заборону на експорт компонентів безпілотників й високотехнологічних товарів», - повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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