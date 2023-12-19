Стало відомо, чи можуть позбавити виплат переселенців за тимчасове перебування за кордоном

Виплата допомоги не продовжується особам, які, зокрема, перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд.

Стало відомо, чи можуть позбавити виплат переселенців, які деякий час перебували за кордоном. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Так, згідно з постановою Кабміну №709 від 11 липня 2023 р., з 1 серпня 2023 р. виплата допомоги не продовжується особам, які, зокрема, перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд.

До 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються документально підтверджені:

дні службового відрядження;

оздоровлення дітей;

стажування;

лікування;

реабілітації.

Також не враховуються дні перебування за кордоном з таких причин, як:

смерть членів сім’ї особи та її родичів;

догляд за хворою дитиною віком до 18 р.;

перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, у зв’язку з якими особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону.

Але період до законодавчих змін не може братися до уваги. Перевірка перебування ВПО протягом 30 календарних днів підряд за кордоном проводилася станом на 15 липня 2023 р. - тобто на день набрання чинності постановою.

ВПО, які за результатами перевірки станом на 15 липня 2023 р. перебували за кордоном понад 30 календарних днів підряд та не повернулися в Україну станом на 1 серпня 2023 р., виплата допомоги була припинена законно. Тому, якщо особа їздила за кордон задовго до цієї дати, та станом на 1 серпня перебували в Україні - припинення виплат є неправомірним.

Якщо їй все ж таки неправомірно припинили виплачувати допомогу – треба звернутися з письмовою заявою до органу соціального захисту населення, де вона перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа із документальним підтвердженням позиції та вимогою відновити виплати та виплатити суму заборгованості.

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