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  1. Суспільство

Стало відомо, чи можуть позбавити виплат переселенців за тимчасове перебування за кордоном

00:00, 19 грудня 2023
Виплата допомоги не продовжується особам, які, зокрема, перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд.
Стало відомо, чи можуть позбавити виплат переселенців за тимчасове перебування за кордоном
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Стало відомо, чи можуть позбавити виплат переселенців, які деякий час перебували за кордоном. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Так, згідно з постановою Кабміну №709 від 11 липня 2023 р., з 1 серпня 2023 р. виплата допомоги не продовжується особам, які, зокрема, перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд.

До 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються документально підтверджені:

  • дні службового відрядження;
  • оздоровлення дітей;
  • стажування;
  • лікування;
  • реабілітації.

Також не враховуються дні перебування за кордоном з таких причин, як:

  • смерть членів сім’ї особи та її родичів;
  • догляд за хворою дитиною віком до 18 р.;
  • перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, у зв’язку з якими особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону.

Але період до законодавчих змін не може братися до уваги.  Перевірка перебування ВПО протягом 30 календарних днів підряд за кордоном проводилася станом на 15 липня 2023 р. - тобто на день набрання чинності постановою.

ВПО, які за результатами перевірки станом на 15 липня 2023 р. перебували за кордоном понад 30 календарних днів підряд та не повернулися в Україну станом на 1 серпня 2023 р., виплата допомоги була припинена законно. Тому, якщо особа їздила за кордон задовго до цієї дати, та станом на 1 серпня перебували в Україні - припинення виплат є неправомірним.

Якщо їй все ж таки неправомірно припинили виплачувати допомогу – треба звернутися з письмовою заявою до органу соціального захисту населення, де вона перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа із документальним підтвердженням позиції та вимогою відновити виплати та виплатити суму заборгованості.

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