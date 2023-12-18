Судитимуть двох киян, які самовільно відкрили заклад громадського харчування на березі річки Десенка

Обвинувальний акт скеровано до суду щодо самовільного захоплення земельної ділянки на березі річки Десенка.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо самовільного захоплення земельної ділянки на території ландшафтного заказнику місцевого значення «Деснянські луки» та прибережної захисної смуги річки Десенка. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Двоє мешканців столиці порушили закон, зайнявши земельну ділянку без відповідних правовстановлюючих документів на вказаній території. У ході слідства встановлено, що вони здійснили самовільне будівництво, встановили тимчасові споруди та створили заклад громадського харчування для підприємницької діяльності.

Ці дії, що сталися на природоохоронній території з обмеженим господарським використанням, заподіяли місцевій громаді Києва збитки на суму понад 1,2 мільйона гривень. З метою відшкодування цих збитків Київська міська рада вже подала цивільний позов.

На майно підозрюваних було накладено арешт для забезпечення цивільного позову за клопотанням сторони обвинувачення. Обвинувальний акт направлено до суду для подальшого розгляду суті справи.

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