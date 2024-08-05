Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Может ли получать пенсию по потере кормильца ребенок-сирота в возрасте 21 года, который закончил вуз

22:00, 5 августа 2024
Выплаты должны продолжаться до достижения возраста 23 лет.
Может ли получать пенсию по потере кормильца ребенок-сирота в возрасте 21 года, который закончил вуз
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде Украины рассказали, может ли получать пенсию по потере кормильца ребенок-сирота в возрасте 21 года, который закончил вуз.

Так, согласно закону Украины от 09.04.1992 № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» дети-сироты имеют право на пенсию в случае потери кормильца до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

«С учетом указанной нормы выплата назначенной пенсии по потере кормильца должна продолжаться до достижения возраста 23 лет», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, нужно ли студентам, получающим пенсию по потере кормильца, предоставлять справку об обучении для продления выплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марьяна Безуглая объяснила «троллингом» свою подпись под законопроектом о разрешении на выезд чиновникам за границу

Марьяна Безуглая объяснила, почему оказалась среди инициаторов законопроекта о разрешении на выезд забронированным госслужащим и экспертам по реформам за границу.

«Индекс страха и алчности» CNN, измеряющий настроения рынка, упал до «экстремального страха» - в Федеральной резервной системе США пообещали «принять меры»

Замедление роста экономики США и рост безработицы – с чем связывают панику на фондовых рынках.

Большинство работающих судов обеспечены генераторами, а также деньгами для закупки топлива

Государственная судебная администрация отчиталась об обеспечения судов генераторами и горючим.

«Прописка» все же имеет значение – в Верховном Суде отступили от предыдущих позиций по поводу права подать иск по месту нахождения

Обращение истца в суд с иском по месту его нахождения без подтверждения регистрации не соответствует ГПК, указала Объединенная палата КГС Верховного Суда.

Верховный Суд отступил от прежних позиций по делу о праве прокурора обжаловать заочное решение о признании права на земельный пай

Объединенная палата Верховного Суда заявила, что апелляционное обжалование заочного решения прокурором в интересах государства в лице ответчика должно происходить без предварительного подачи заявления о пересмотре заочного решения в суд, принявший такое решение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео