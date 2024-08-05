Выплаты должны продолжаться до достижения возраста 23 лет.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, может ли получать пенсию по потере кормильца ребенок-сирота в возрасте 21 года, который закончил вуз.

Так, согласно закону Украины от 09.04.1992 № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» дети-сироты имеют право на пенсию в случае потери кормильца до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

«С учетом указанной нормы выплата назначенной пенсии по потере кормильца должна продолжаться до достижения возраста 23 лет», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, нужно ли студентам, получающим пенсию по потере кормильца, предоставлять справку об обучении для продления выплаты.

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