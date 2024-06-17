Пенсія по втраті годувальника: чи потрібно студенту підтвердити факт навчання

Чи потрібно студентам, що отримують пенсію по втраті годувальника, надавати довідку про навчання для продовження виплати.

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У Пенсійному фонді України відповіли, чи потрібно студентам, що отримують пенсію по втраті годувальника, надавати довідку про навчання для продовження виплати.

Там зазначили, що діти, які навчаються за денною формою навчання, зокрема у вищих навчальних закладах, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (стаття 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Виплата на наступний навчальний рік продовжується на підставі даних про навчання за денною формою, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти автоматично, тобто без необхідності надання довідки закладу освіти про продовження навчання.

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