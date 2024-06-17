Пенсия по потере кормильца: нужно ли студенту подтвердить факт обучения

Нужно ли студентам, получающим пенсию по потере кормильца, предоставлять справку об обучении для продолжения выплаты.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Пенсионном фонде Украины ответили, нужно ли студентам, получающим пенсию по потере кормильца, предоставлять справку об обучении для продления выплаты.

Там отметили, что дети, которые учатся по дневной форме обучения, в частности в высших учебных заведениях, имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет (статья 36 Закона Украины) «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Выплата на следующий учебный год продолжается на основании данных об обучении по дневной форме, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования автоматически, то есть без необходимости предоставления справки учебного заведения.

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