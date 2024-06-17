Практика судов
  1. В Украине

Ударил ножом в голову, шею и грудь: в Киеве суд наказал мужчину, убившего своего знакомого

11:55, 17 июня 2024
Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился убийством.
Ударил ножом в голову, шею и грудь: в Киеве суд наказал мужчину, убившего своего знакомого
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве к пятнадцати годам за решеткой приговорен мужчина за жестокое убийство своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в сентябре прошлого года. Погибший был гостем на застолье у своего знакомого. При распитии спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил со стола нож и ударил им потерпевшего несколько раз в голову, шею и грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а нарушитель после содеянного накрыл тело простыней и продолжил употреблять алкогольные напитки. Когда к фигуранту на следующий день пришел еще один знакомый и узнал о преступлении, киевлянин обратился к врачам, а те – в полицию.

Правоохранители задержали ранее судимого за аналогичное преступление уроженца Луганщины 1972 рождения.

Приговором Днепровского районного суда в Киеве за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, злоумышленнику назначено наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы, а также присоединен один год неотбытого наказания за наркопреступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если подозреваемый коррупционер дал обличительные показания на организатора схемы, то сможет рассчитывать на более легкое наказание – Кабмин внес законопроект

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, где воплощается идея САП о стимулировании коррупционеров низшего звена разоблачать конечных бенефициаров и выгодоприобретателей коррупционных схем.

Возможность исполнения полномочий председателя суда временно исполняющим обязанности руководителя аппарата суда – Комитет рекомендует одобрить законопроект

Руководитель аппарата суда или вр. и. о. руководителя аппарата суда, при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Может ли Кабмин цифровизировать процесс уплаты штрафов за нарушение военного учета – не исключено

Правительство уточнило, что портал Дія будет выполнять задачи путем интеграции информационных систем и программного обеспечения государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% государства по уплате штрафов за административные правонарушения.

В Антикоррупционном суде рассказали, при каких условиях конкурс на должности судей ВАКС станет бессмысленным

Для новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС пока нет свободных помещений.

Верховный Суд высказался об основаниях и условиях обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве

Исключительные основания и критерии обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду