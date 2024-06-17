Ударил ножом в голову, шею и грудь: в Киеве суд наказал мужчину, убившего своего знакомого

Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился убийством.

В Киеве к пятнадцати годам за решеткой приговорен мужчина за жестокое убийство своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в сентябре прошлого года. Погибший был гостем на застолье у своего знакомого. При распитии спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил со стола нож и ударил им потерпевшего несколько раз в голову, шею и грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а нарушитель после содеянного накрыл тело простыней и продолжил употреблять алкогольные напитки. Когда к фигуранту на следующий день пришел еще один знакомый и узнал о преступлении, киевлянин обратился к врачам, а те – в полицию.

Правоохранители задержали ранее судимого за аналогичное преступление уроженца Луганщины 1972 рождения.

Приговором Днепровского районного суда в Киеве за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, злоумышленнику назначено наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы, а также присоединен один год неотбытого наказания за наркопреступления.

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