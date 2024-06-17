Вдарив ножем у голову, шию та груди: у Києві суд покарав чоловіка, який  вбив свого знайомого

Під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт, який закінчився вбивством.

У Києві до п’ятнадцяти років за ґратами засуджено чоловіка за жорстоке вбивство свого знайомого. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У відомстві зазначили, що інцидент стався у вересні минулого року. Загиблий був гостем на застіллі у свого знайомого. Під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив зі столу ніж і вдарив ним потерпілого декілька разів у голову, шию та груди. Від отриманих поранень чоловік помер на місці, а порушник після скоєного накрив тіло простирадлом і продовжив вживати алкогольні напої. Коли до фігуранта на наступний день прийшов ще один знайомий і дізнався про злочин, киянин звернувся до лікарів, а ті – до поліції.

Правоохоронці затримали раніше судимого за аналогічний злочин уродженця Луганщини 1972 року народження.

Вироком Дніпровського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, зловмиснику призначено покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі, а також приєднано один рік невідбутого покарання за наркозлочини.

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