Виплати мають продовжуватись до досягнення віку 23 роки.

У Пенсійному фонді України розповіли, чи може отримувати пенсію по втраті годувальника дитина-сирота у віці 21 року, яка закінчила виш.

Так, відповідно до закону України від 09.04.1992 № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

«З урахуванням зазначеної норми виплата призначеної пенсії по втраті годувальника має продовжуватись до досягнення віку 23 роки», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, чи потрібно студентам, що отримують пенсію по втраті годувальника, надавати довідку про навчання для продовження виплати.

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