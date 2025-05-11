Huawei представила первый ноутбук без Windows – теперь только собственная операционная система

Компания Huawei представила свой первый ноутбук, работающий на собственной операционной системе HarmonyOS, после окончания срока действия лицензии на использование Windows для персональных компьютеров в марте 2024 года. Об этом сообщает South China Morning Post.
Новый ноутбук, название которого пока не разглашается, работает на HarmonyOS 5 (также известной как HarmonyOS Next) — обновлённой версии ОС с интегрированными функциями искусственного интеллекта.
Ранее большинство ноутбуков Huawei поставлялись с Windows, а некоторые модели — с Linux.
Американские санкции ограничили доступ Huawei к продуктам Microsoft, поэтому китайская компания была вынуждена разработать собственную альтернативу.
Что умеет новый ноутбук Huawei:
Оснащён AI-ассистентом Celia, который может создавать презентации, подводить итоги встреч и искать информацию в документах — при условии доступа к соответствующему программному обеспечению.
Совместим с популярным китайским ПО: офисным пакетом WPS (аналог Microsoft Office), корпоративной платформой DingTalk от Alibaba и другими.
Поддерживает мобильные приложения, работающие на смартфонах с HarmonyOS: социальные сети RedNote, видеосервис Bilibili, корпоративный мессенджер Feishu (ByteDance) и другие.
К концу года устройство будет поддерживать более 2000 приложений.
Интерфейс сочетает элементы классических ПК и смартфонов: на экране ярлыки в виде иконок, карточек или папок, а внизу — панель быстрого доступа, напоминающая Dock в macOS.
Президент подразделения Huawei по планшетам и ПК Чжу Дундун заявил, что компания полностью вступила в эпоху HarmonyOS для пользовательских устройств. Разработку операционной системы Huawei начала ещё в 2015 году. Первые смартфоны на HarmonyOS, несовместимые с Android, появились в 2023 году (серия Mate 70), а весной 2024-го — складной Pura X.
Обновление до HarmonyOS уже доступно как минимум для 160 моделей старых смартфонов, планшетов, телевизоров и смарт-часов Huawei.
Официальная премьера нового ноутбука запланирована на 19 мая.
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