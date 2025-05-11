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Huawei представила перший ноутбук без Windows — тепер тільки власна операційна система

16:27, 11 травня 2025
Новий ноутбук працює на HarmonyOS, підтримує мобільні застосунки та має ШІ-асистента, що замінює класичний софт від Microsoft.
Huawei представила перший ноутбук без Windows — тепер тільки власна операційна система
Фото: Weibo/林捂捂
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Компанія Huawei представила свій перший ноутбук, що працює на власній операційній системі HarmonyOS, після завершення терміну дії ліцензії на використання Windows для персональних комп’ютерів у березні 2024 року.  Про це повідомляє South China Morning Post.

Новий пристрій, назву якого поки не оголошено, працює на HarmonyOS 5 (також відомій як HarmonyOS Next) — оновленій версії ОС із вбудованими можливостями штучного інтелекту.

До цього більшість ноутбуків Huawei використовували Windows, деякі —Linux.

Американські санкції обмежили доступ Huawei до продуктів Microsoft, тож китайська компанія була змушена створювати власну альтернативу.

Що вміє новий ноутбук Huawei:

Оснащений AI-асистентом Celia, який може створювати презентації, підсумовувати зустрічі та шукати інформацію у документах — за наявності доступу до відповідного програмного забезпечення.

Працює з популярним китайським софтом: офісним пакетом WPS (аналог Microsoft Office), платформою корпоративної комунікації DingTalk від Alibaba тощо.

Підтримує мобільні застосунки, які працюють на смартфонах HarmonyOS: соціальні мережі RedNote, відеосервіс Bilibili, корпоративний месенджер Feishu (ByteDance) та інші.

До кінця року очікується сумісність з понад 2000 застосунками.

Інтерфейс поєднує риси класичних ПК і смартфонів: на екрані — ярлики у вигляді іконок, карток чи папок, а знизу — панель швидкого доступу, подібна до Dock в macOS.

Президент підрозділу Huawei з планшетів і ПК Чжу Дундун заявив, що компанія повністю перейшла до епохи HarmonyOS для своїх пристроїв. Розробку цієї операційної системи Huawei розпочала ще у 2015 році. Перші смартфони на базі HarmonyOS, несумісні з Android, з’явилися у 2023 році (серія Mate 70), а навесні 2024-го — складаний Pura X.

Оновлення до HarmonyOS вже доступне для щонайменше 160 моделей старих смартфонів, планшетів, телевізорів та смарт-годинників Huawei.

Офіційна прем’єра нового ноутбука запланована на 19 травня.

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Китай штучний інтелект технології ШІ

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