Дети, которые пользуются смартфоном до 13 лет, чаще имеют проблемы с психическим здоровьем — исследование

18:35, 11 сентября 2025
Раннее использование смартфонов — до 13 лет — значительно повышает риск суицидальных мыслей, агрессии и других проблем с психическим здоровьем во взрослом возрасте.
Иллюстративное фото из открытых источников
Международное исследование с участием более 100 тысяч молодых людей показало: дети, которые получили смартфон в возрасте до 13 лет, во взрослой жизни значительно чаще сталкиваются с проблемами психического здоровья, в частности суицидальными мыслями, агрессией и эмоциональной отчужденностью. Об этом сообщает ScienceDaily.

Глобальное исследование

Исследование выявило: молодежь в возрасте 18–24 лет, которая получила свой первый смартфон в 12 лет или раньше, демонстрирует худшие показатели эмоционального благополучия и психического состояния.

Исследователи из организации Sapien Labs (авторы крупнейшей в мире базы данных о психическом здоровье) выяснили, что раннее использование смартфона напрямую связано с:

  • суицидальными мыслями,
  • повышенной агрессией,
  • отчужденностью от реальности и галлюцинациями,
  • низкой самооценкой и отсутствием эмоциональной устойчивости.

Особенно высокий риск формируется из-за раннего доступа к соцсетям, кибербуллинга, нарушений сна и проблемных семейных отношений.

Цифры, которые поражают

Чем младше ребенок на момент получения смартфона, тем ниже его «индекс психического здоровья» в будущем.

Например, у тех, кто имел смартфон в 13 лет, средний балл составлял 30, а у тех, кто получил в 5 лет — всего 1.

Уровень серьезных проблем вырос на 9,5% среди девушек и 7% среди юношей.

У девушек это чаще проявлялось снижением уверенности в себе и эмоциональной устойчивости, а у юношей — отсутствием внутреннего равновесия и сочувствия.

Почему это опасно

Ученые подчеркивают, что проблема не ограничивается депрессией или тревожностью. Симптомы вроде агрессии, потери связи с реальностью и суицидальных мыслей имеют серьезные социальные последствия, которые только усиливаются в младших поколениях.

Доктор Тара Тиягараджан, главный автор исследования, объясняет: «Молодой мозг особенно уязвим к цифровой среде. Ранние смартфоны — это фактически ворота в мир соцсетей и алгоритмов, которые усиливают риски для психики».

Что предлагают эксперты

Исследователи призывают правительства действовать так же решительно, как в случае с алкоголем или табаком, и предлагают четыре ключевых шага:

  • Обязательное обучение цифровой грамотности и психическому здоровью в школах.
  • Строгий контроль возрастных ограничений в соцсетях и ответственность для IT-компаний.
  • Ограничение доступа детей к социальным платформам.
  • Постепенное внедрение возрастных ограничений на пользование смартфонами.

Контекст

Хотя большинство соцсетей формально устанавливает минимальный возраст в 13 лет, контроль фактически отсутствует. Средний возраст первого смартфона в мире продолжает снижаться, а дети проводят в гаджетах часы ежедневно.

Ряд стран уже ограничивает использование телефонов в школах — в частности Франция, Нидерланды, Италия и Новая Зеландия. В этом году Нью-Йорк стал крупнейшим американским штатом, который запретил смартфоны в учебных заведениях.

Вывод

Хотя исследование не доказывает прямой причинно-следственной связи, ученые подчеркивают: масштабы риска слишком велики, чтобы их игнорировать.

«Ожидать неопровержимого доказательства — значит упустить шанс на своевременную профилактику», — подытоживает доктор Тиягараджан.

