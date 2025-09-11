Дети, которые пользуются смартфоном до 13 лет, чаще имеют проблемы с психическим здоровьем — исследование

Международное исследование с участием более 100 тысяч молодых людей показало: дети, которые получили смартфон в возрасте до 13 лет, во взрослой жизни значительно чаще сталкиваются с проблемами психического здоровья, в частности суицидальными мыслями, агрессией и эмоциональной отчужденностью. Об этом сообщает ScienceDaily.
Глобальное исследование
Исследование выявило: молодежь в возрасте 18–24 лет, которая получила свой первый смартфон в 12 лет или раньше, демонстрирует худшие показатели эмоционального благополучия и психического состояния.
Исследователи из организации Sapien Labs (авторы крупнейшей в мире базы данных о психическом здоровье) выяснили, что раннее использование смартфона напрямую связано с:
Особенно высокий риск формируется из-за раннего доступа к соцсетям, кибербуллинга, нарушений сна и проблемных семейных отношений.
Цифры, которые поражают
Чем младше ребенок на момент получения смартфона, тем ниже его «индекс психического здоровья» в будущем.
Например, у тех, кто имел смартфон в 13 лет, средний балл составлял 30, а у тех, кто получил в 5 лет — всего 1.
Уровень серьезных проблем вырос на 9,5% среди девушек и 7% среди юношей.
У девушек это чаще проявлялось снижением уверенности в себе и эмоциональной устойчивости, а у юношей — отсутствием внутреннего равновесия и сочувствия.
Почему это опасно
Ученые подчеркивают, что проблема не ограничивается депрессией или тревожностью. Симптомы вроде агрессии, потери связи с реальностью и суицидальных мыслей имеют серьезные социальные последствия, которые только усиливаются в младших поколениях.
Доктор Тара Тиягараджан, главный автор исследования, объясняет: «Молодой мозг особенно уязвим к цифровой среде. Ранние смартфоны — это фактически ворота в мир соцсетей и алгоритмов, которые усиливают риски для психики».
Что предлагают эксперты
Исследователи призывают правительства действовать так же решительно, как в случае с алкоголем или табаком, и предлагают четыре ключевых шага:
Контекст
Хотя большинство соцсетей формально устанавливает минимальный возраст в 13 лет, контроль фактически отсутствует. Средний возраст первого смартфона в мире продолжает снижаться, а дети проводят в гаджетах часы ежедневно.
Ряд стран уже ограничивает использование телефонов в школах — в частности Франция, Нидерланды, Италия и Новая Зеландия. В этом году Нью-Йорк стал крупнейшим американским штатом, который запретил смартфоны в учебных заведениях.
Вывод
Хотя исследование не доказывает прямой причинно-следственной связи, ученые подчеркивают: масштабы риска слишком велики, чтобы их игнорировать.
«Ожидать неопровержимого доказательства — значит упустить шанс на своевременную профилактику», — подытоживает доктор Тиягараджан.
