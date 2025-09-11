Діти, які користуються смартфоном до 13 років, частіше мають проблеми з психічним здоров’ям — дослідження

Міжнародне дослідження за участю понад 100 тисяч молодих людей показало: діти, які отримали смартфон у віці до 13 років, у дорослому житті значно частіше стикаються з проблемами психічного здоров’я, зокрема суїцидальними думками, агресією та емоційною відчуженістю. Про це повідомляє ScienceDaily.
Глобальне дослідження
Дослідження виявило: молодь віком 18–24 роки, яка отримала свій перший смартфон у 12 років чи раніше, демонструє гірші показники емоційного благополуччя та психічного стану.
Дослідники з організації Sapien Labs (автори найбільшої у світі бази даних про психічне здоров’я) з’ясували, що раннє користування смартфоном напряму пов’язане з:
Особливо високий ризик формується через ранній доступ до соцмереж, кібербулінг, порушення сну та проблемні сімейні стосунки.
Цифри, які вражають
Чим молодша дитина на момент отримання смартфона, тим нижчим є її «індекс психічного здоров’я» у майбутньому.
Наприклад, у тих, хто мав смартфон у 13 років, середній бал становив 30, а в тих, хто отримав у 5 років — лише 1.
Рівень серйозних проблем зріс на 9,5% серед дівчат і 7% серед хлопців.
У дівчат це найчастіше проявлялося зниженням впевненості в собі та емоційної стійкості, а у хлопців — відсутністю внутрішньої рівноваги та співчуття.
Чому це небезпечно
Науковці наголошують, що проблема не обмежується депресією чи тривожністю. Симптоми на кшталт агресії, втрати зв’язку з реальністю та суїцидальних думок мають серйозні соціальні наслідки, які лише зростають у молодших поколіннях.
Докторка Тара Тіягараджан, головна авторка дослідження, пояснює: «Молодий мозок особливо вразливий до цифрового середовища. Ранні смартфони — це фактично ворота у світ соцмереж та алгоритмів, які посилюють ризики для психіки».
Що пропонують експерти
Дослідники закликають уряди діяти так само рішуче, як у випадку з алкоголем чи тютюном, та пропонують чотири ключові кроки:
Контекст
Хоча більшість соцмереж формально встановлює мінімальний вік у 13 років, контроль фактично відсутній. Середній вік першого смартфона у світі продовжує знижуватися, а діти проводять у гаджетах години щодня.
Низка країн уже обмежує використання телефонів у школах — зокрема Франція, Нідерланди, Італія та Нова Зеландія. Цього року Нью-Йорк став найбільшим американським штатом, що заборонив смартфони в навчальних закладах.
Висновок
Хоча дослідження не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку, вчені наголошують: масштаби ризику надто великі, щоб їх ігнорувати.
«Очікувати на беззаперечний доказ — означає втратити шанс начасну профілактику», — підсумовує докторка Тіягараджан.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.