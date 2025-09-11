Практика судів
Діти, які користуються смартфоном до 13 років, частіше мають проблеми з психічним здоров’ям — дослідження

18:35, 11 вересня 2025
Раннє користування смартфонами — до 13 років — значно підвищує ризик суїцидальних думок, агресії та інших проблем із психічним здоров’ям у дорослому віці.
Діти, які користуються смартфоном до 13 років, частіше мають проблеми з психічним здоров'ям — дослідження
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Міжнародне дослідження за участю понад 100 тисяч молодих людей показало: діти, які отримали смартфон у віці до 13 років, у дорослому житті значно частіше стикаються з проблемами психічного здоров’я, зокрема суїцидальними думками, агресією та емоційною відчуженістю. Про це повідомляє ScienceDaily.

Глобальне дослідження

Дослідження виявило: молодь віком 18–24 роки, яка отримала свій перший смартфон у 12 років чи раніше, демонструє гірші показники емоційного благополуччя та психічного стану.

Дослідники з організації Sapien Labs (автори найбільшої у світі бази даних про психічне здоров’я) з’ясували, що раннє користування смартфоном напряму пов’язане з:

  • суїцидальними думками,
  • підвищеною агресією,
  • відчуженістю від реальності та галюцинаціями,
  • низькою самооцінкою та відсутністю емоційної стійкості.

Особливо високий ризик формується через ранній доступ до соцмереж, кібербулінг, порушення сну та проблемні сімейні стосунки.

Цифри, які вражають

Чим молодша дитина на момент отримання смартфона, тим нижчим є її «індекс психічного здоров’я» у майбутньому.

Наприклад, у тих, хто мав смартфон у 13 років, середній бал становив 30, а в тих, хто отримав у 5 років — лише 1.

Рівень серйозних проблем зріс на 9,5% серед дівчат і 7% серед хлопців.

У дівчат це найчастіше проявлялося зниженням впевненості в собі та емоційної стійкості, а у хлопців — відсутністю внутрішньої рівноваги та співчуття.

Чому це небезпечно

Науковці наголошують, що проблема не обмежується депресією чи тривожністю. Симптоми на кшталт агресії, втрати зв’язку з реальністю та суїцидальних думок мають серйозні соціальні наслідки, які лише зростають у молодших поколіннях.

Докторка Тара Тіягараджан, головна авторка дослідження, пояснює: «Молодий мозок особливо вразливий до цифрового середовища. Ранні смартфони — це фактично ворота у світ соцмереж та алгоритмів, які посилюють ризики для психіки».

Що пропонують експерти

Дослідники закликають уряди діяти так само рішуче, як у випадку з алкоголем чи тютюном, та пропонують чотири ключові кроки:

  • Обов’язкове навчання цифровій грамотності та психічному здоров’ю у школах.
  • Суворий контроль вікових обмежень у соцмережах та відповідальність для ІТ-компаній.
  • Обмеження доступу дітей до соціальних платформ.
  • Поступове впровадження вікових обмежень на користування смартфонами.

Контекст

Хоча більшість соцмереж формально встановлює мінімальний вік у 13 років, контроль фактично відсутній. Середній вік першого смартфона у світі продовжує знижуватися, а діти проводять у гаджетах години щодня.

Низка країн уже обмежує використання телефонів у школах — зокрема Франція, Нідерланди, Італія та Нова Зеландія. Цього року Нью-Йорк став найбільшим американським штатом, що заборонив смартфони в навчальних закладах.

Висновок

Хоча дослідження не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку, вчені наголошують: масштаби ризику надто великі, щоб їх ігнорувати.

«Очікувати на беззаперечний доказ — означає втратити шанс начасну профілактику», — підсумовує докторка Тіягараджан.

