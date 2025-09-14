Практика судов
14 сентября – какой сегодня праздник и главные события

09:59, 14 сентября 2025
14 сентября в Украине – День танкистов и День города Днепр.
14 сентября в Украине отмечают ряд важных праздников: День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День города Днепр. Кроме того, в этот день чтят память жертв фашизма, отмечают Всемирный день атопической экземы, Всемирный день журавля и неформальный День «Обними свою собаку». Об этом сообщили 14 сентября 2025 года.

В Германии сегодня проходит День немецкого языка, а Православная церковь Украины празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Исторические события этого дня

  • В 1939 году в США авиаконструктор украинского происхождения Игорь Сикорский, родившийся в Киеве, впервые поднял в воздух свой вертолет VS-300, заложив основы для развития вертолетостроения.
  • В 1991 году в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции, который стал важным этапом в формировании национального сознания.
  • В 1995 году в Брюсселе состоялась официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО, которая усилила международное сотрудничество.
  • В 2000 году корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition, которая стала одной из ключевых в развитии персональных компьютеров.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

