14 вересня – яке сьогодні свято та головні події

14 вересня в Україні – День танкістів та День міста Дніпро.

14 вересня в Україні відзначають низку важливих свят: День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, а також День міста Дніпро. Окрім цього, цього дня вшановують пам’ять жертв фашизму, святкують Всесвітній день атопічної екземи, Всесвітній день журавля та неформальний День "Обійми свого собаку". Про це повідомили 14 вересня 2025 року.

У Німеччині сьогодні проходить День німецької мови, а Православна церква України святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Історичні події цього дня

У 1939 році в США авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський, який народився в Києві, вперше підняв у повітря свій гелікоптер VS-300, заклавши основи для розвитку гелікоптеробудування.

У 1991 році в Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції, що став важливим етапом у формуванні національної свідомості.

У 1995 році в Брюсселі відбулася офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною та НАТО, що посилила міжнародну співпрацю.

У 2000 році корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition, яка стала однією з ключових у розвитку персональних комп’ютерів.

