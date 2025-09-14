Практика судів
14 вересня – яке сьогодні свято та головні події

09:59, 14 вересня 2025
14 вересня в Україні – День танкістів та День міста Дніпро.
14 вересня – яке сьогодні свято та головні події
14 вересня в Україні відзначають низку важливих свят: День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, а також День міста Дніпро. Окрім цього, цього дня вшановують пам’ять жертв фашизму, святкують Всесвітній день атопічної екземи, Всесвітній день журавля та неформальний День "Обійми свого собаку". Про це повідомили 14 вересня 2025 року.

У Німеччині сьогодні проходить День німецької мови, а Православна церква України святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Історичні події цього дня

  • У 1939 році в США авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський, який народився в Києві, вперше підняв у повітря свій гелікоптер VS-300, заклавши основи для розвитку гелікоптеробудування.
  • У 1991 році в Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції, що став важливим етапом у формуванні національної свідомості.
  • У 1995 році в Брюсселі відбулася офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною та НАТО, що посилила міжнародну співпрацю.
  • У 2000 році корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition, яка стала однією з ключових у розвитку персональних комп’ютерів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції