  1. Общество

Как сохранить запах свежей елки без ароматизаторов — советы к праздникам

07:55, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Запах Різдва вдома: як зберегти аромат новорічної ялинки довше.
Как сохранить запах свежей елки без ароматизаторов — советы к праздникам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Запах свежей рождественской елки — один из главных элементов праздничной атмосферы. Именно он создает ощущение уюта и приближения Рождества. В то же время многие сталкиваются с проблемой: уже через несколько дней после установки дерево почти не пахнет. Специалисты объясняют, как продлить естественный аромат елки и сохранить его на более долгий срок.

Какие деревья пахнут сильнее всего

Наиболее выраженный хвойный аромат обычно имеют ели и пихты. Именно эти породы чаще всего ассоциируются с праздниками. Особенно насыщенный запах характерен для пихты бальзамической. Сосны также имеют приятный аромат, однако он менее интенсивный и больше напоминает запах свежей древесины, иногда с легкими цитрусовыми или пряными нотками.

Выразительность запаха зависит не только от вида дерева, но и от условий, в которых оно выращивалось.

Аромат хвойных деревьев обусловлен наличием эфирных масел — биохимических соединений, которые выполняют защитные функции. Чем больше таких веществ в дереве, тем сильнее и устойчивее его запах. Деревья, которые росли без стрессовых условий, как правило, имеют лучший вид и более насыщенный аромат.

Чтобы активизировать запах, достаточно слегка повредить несколько хвоинок — аромат станет более заметным практически сразу.

Как сохранить аромат елки дольше

Продолжительность елочного запаха напрямую зависит от свежести и уровня увлажнения дерева. Пересохшая елка быстро теряет аромат, даже если изначально пахла очень интенсивно.

Специалисты советуют:

  • перед установкой елки срезать примерно 1,5–2,5 см ствола, чтобы улучшить поглощение воды;
  • сразу после среза поставить дерево в воду;
  • постоянно контролировать уровень воды в подставке, не допуская его снижения ниже основания ствола;
  • не размещать елку рядом с батареями, обогревателями или другими источниками тепла.

Почему это важно накануне праздников

В предрождественский период хочется, чтобы елка радовала не только внешним видом, но и ароматом как можно дольше. Соблюдение простых правил ухода позволяет сохранить естественный запах хвои до самих праздников и создать в доме настоящую рождественскую атмосферу без дополнительных ароматизаторов.

Правильный уход — это самый простой способ продлить ощущение праздника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Новый год Рождество свято ялинка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]