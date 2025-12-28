  1. Общество

Зимние 6500 грн — учитывается ли помощь в совокупный доход семьи для назначения субсидии

19:29, 28 декабря 2025
В ПФ разъяснили, учитывается ли в совокупном доходе семьи для назначения субсидии «Зимняя поддержка».
Зимние 6500 грн — учитывается ли помощь в совокупный доход семьи для назначения субсидии
Фото: tsn.ua
Жилищная субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины.

В совокупный доход включаются, в частности, заработная плата; пенсия; стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа; социальные выплаты; пособие по безработице, другие страховые выплаты; денежные переводы, полученные из-за границы; дивиденды от ценных бумаг; другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества.

«В то же время, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05.11.2025 № 1433 “Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года “Зимняя поддержка”, размер полученной единовременной денежной помощи не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством», — сообщили в ПФ.

