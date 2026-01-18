  1. Общество

Как оформить субсидию семье, которая арендует жилье, а ее члены имеют статус ВПЛ — разъяснение ПФ

10:37, 18 января 2026
При расчете среднемесячного совокупного дохода не учитывается помощь на проживание внутренне перемещенным лицам.
Фото: tsn.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснило, как оформить субсидию семье, которая арендует жилье, а ее члены имеют статус внутренне перемещенных лиц.

«Обратиться за назначением жилищной субсидии можно либо по зарегистрированному месту проживания, либо по фактическому месту проживания.

При обращении за назначением жилищной субсидии внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), помимо заявления и декларации установленного образца, для подтверждения фактического места проживания предоставляет справку внутренне перемещенного лица», — напомнили в ПФ.

При назначении жилищной субсидии арендаторам или домохозяйству, которое состоит исключительно из внутренне перемещенных лиц, не учитывается материальное и имущественное положение лиц, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в жилом помещении. Сам алгоритм расчета для семей ВПЛ не отличается от общего.

Жилищная субсидия назначается при наличии разницы между стоимостью услуг в пределах социальных норм и социальных нормативов и размером обязательного платежа домохозяйства.

Размер жилищной субсидии зависит от состава домохозяйства, совокупного дохода такого домохозяйства, а также перечня жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство. Чем ниже доходы домохозяйства, тем больший размер жилищной субсидии.

При расчете среднемесячного совокупного дохода не учитывается помощь на проживание внутренне перемещенным лицам.

